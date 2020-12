Meteo Assisi 4-6 dicembre 2020: dopo sole, nuvole e vento, c’è la pioggia

Fine settimana che parte discretamente e via via andrà peggiorando: per AssisiNews le previsioni di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 4-6 dicembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti e come sempre ben ritrovati, nel precedente intervento ci eravamo lasciati parlando di qualcosa di importante che stava per cambiare radicalmente all’orizzonte. Dopo un mese di novembre appena conclusosi decisamente avaro di piogge, ora, causa un vortice polare in forte e improvviso rallentamento e che conseguentemente si va destrutturando (vedere immagine che ho inserito di seguito tratta dal modello matematico meteociel.fr) ora si andrà come potete vedere ad aprire, una sorta di “corridoio della pioggia e del freddo artico” con un ramo del vortice polare che si allungherà con direttrice: nord-atlantico verso la Gran Bretagna, poi la Francia e a seguire l’Italia che causerà per molti giorni sulla nostra Umbria ancora ripetuti episodi di maltempo con tanta tanta pioggia in pianura e anche nevicate in montagna (le quali tuttavia sembra possano interessare i nostri rilievi a quote temporaneamente un po’ più alte del previsto almeno nel corso di questo weekend a causa del richiamo momentaneo per oggi e domani di correnti “più tiepide” di scirocco).

Fine settimana che dunque partirà discretamente oggi con alternanza di sole a momenti più nuvolosi e molto vento e si concluderà con il ritorno di molta molta pioggia. Attenzione a possibili nubifragi e allagamenti per effetto della notevole intensità e persistenza della pioggia.

Vediamo ora insieme le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 4-6 dicembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata caratterizzata dall’alternanza di momenti soleggiati e nuvolosità, iniziano ad affluire venti meridionali moderati, verso sera tendenti a rinforzare ulteriormente più tiepidi che faranno innalzare le temperature massime di qualche grado. La Giornata tutto sommato migliore di tutto il weekend. Qualità dell’aria ottima. Ventoso.

Sabato: giornata che parte sicuramente con maggiore nuvolosità rispetto al venerdi e con qualche locale precipitazione, tuttavia qualche breve apertura soleggiata ancora possibile al mattino, dal pomeriggio a seguire, progressivo netto peggioramento con molta pioggia e possibili nubifragi e allagamenti nel corso della serata e notte successiva su domenica. Sempre molto ventoso per venti meridionali tra sud e sud-est. Clima mite per il periodo.

Domenica: giornata “campale” con tanta tanta pioggia da mattina a sera. Attenzione al rischio di nubifragi o allagamenti per effetto della grande quantità d’acqua che verrà scaricata al suolo. Raccomando a tutti coloro che dovessero mettersi alla guida di andare piano. Clima più freddo rispetto al sabato con temperature in calo più evidente via via nel corso della giornata. Ventilazione che tende a divenire più occidentale alternata tra s-w ed ovest. Qualità dell’aria ottimale.

Vi anticipo infine e chiudo questo intervento con la solita anticipazione sul tempo che farà nel corso della prossima settimana. Ebbene ci saranno ancora molte occasioni di pioggia.

A tutti voi da parte di tutta la redazione di AssisiNews l’augurio di trascorrere giornate più possibile serene e leggere.