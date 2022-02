Meteo Assisi 4-6 febbraio 2022: clima variabile, qualità dell’aria buona

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 4-6 febbraio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno affezionati lettori, siamo purtroppo nuovamente sotto una pesante anomalia di precipitazioni in questa prima fase dell’anno, più contenuta invece sotto il profilo termico che invece si discosta di poco dalla normalità. Il tempo che stiamo avendo da fine dicembre, dal 24 dicembre esattamente è figlio di una marcata anomalia termica in stratosfera che genera un forte aumento della velocità del vortice polare e come classicamente avviene dalle nostre parti si instaurano continue alte pressioni in successione spazza-inverno e tanta siccità.

Va da sé che questa fortissima anomalia prima o poi dovrà cedere sotto l’incalzare di raggi solari sempre più incidenti sulla superficie terrestre e prima ancora sulla stratosfera (che al momento risulta praticamente ghiacciata anzi potrebbe definirsi quasi pietrificata su valori intorno ai 25 gradi più bassi del normale) e ciò non sarà immune da “un effetto collaterale”. Come già avvenuto lo scorso anno, l’inverno si sveglierà tra metà aprile e metà maggio con rischio alto di gelate tardive rovinose per la vegetazione. La natura come vi ho più volte sottolineato ogni anno sta facendo miracoli su miracoli ma un elemento di grande sofferenza va citato… l’impossibilità della “macchina terra” da 4 anni a questa parte di riuscire ad invertire da sola una situazione fortemente sbilanciata verso una stratosfera decisamente fredda (che deve per forza andare a bilanciare una troposfera, dove viviamo noi precisamente, sempre più calda) senza l’aiuto di una “forzante esterna” (il sole appunto). Vedete tutto torna in un puzzle che sembra sempre più strano e anomalo, ma se ragioniamo insieme dei motivi di questi sbilanciamenti poi così strano come vedete non è.

Restiamo ora al tempo del fine settimana come sempre e vediamo le previsioni del meteo Assisi 4-6 febbraio 2022 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata prevalentemente molto nuvolosa ma con fenomeni davvero con il contagocce su tutto il territorio regionale. Siccità marcata in questa prima fase dell’anno, ventilazione meridionale tra debole e moderata e temperature in lieve aumento nei valori massimi mentre in deciso aumento in quelli minimi della notte per effetto della copertura nuvolosa. Qualità dell’aria, unica nota positiva, splendida!

Sabato: giornata “un po’ più aperta” rispetto al venerdì con spazi di sole a tratti che si faranno largo a spallate tra le nuvole. Ventilazione moderata in rotazione da grecale (N-E) temperature stazionarie sostanzialmente rispetto al giorno precedente. Qualità dell’aria ottimale.

Domenica: giornata che trascorrerà piuttosto soleggiata in mattinata, dal pomeriggio ritornerà ad aumentare la nuvolosità quindi sole a tratti disturbato da nuvole. Ventilazione nuovamente meridionale di intensità moderata. Temperature in aumento su valori simil-primaverili e più calde del normale. Qualità dell’aria sempre ottimale.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana prima di congedarmi con voi che vedrà la prosecuzione di un clima sempre più anomalo e primaverile e un po’ di “finto inverno” che si vedrà solo a tratti nelle ore notturne perché le temperature scenderanno sotto i 10 gradi e perchè le ore di buio ancora sono prevalenti su quelle di luce.

