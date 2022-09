Meteo Assisi 9-11 settembre 2022: l’estate non è finita, weekend altalenante poi ancora caldo

Da inizio settimana prossima clima via via sempre più caldo e sarà nuovamente "Ferragosto a Settembre": le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale nella sua versione integrale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 9-11 settembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Cari lettori buongiorno, l’estate 2022 che si potrebbe definire “interminabile”, è tornata a farsi vedere nella prima parte della settimana con clima molto più caldo e umido del normale. Ieri e oggi grazie ai temporali e rovesci di pioggia le temperature si sono leggermente e temporaneamente abbassate comunque sempre su valori sopra le medie del periodo. Nel weekend tornerà il sole pieno da mattina a sera e le temperature resteranno sopra media ma, in questo frangente di poco, nell’arco di 2-3 gradi. Attenzione però perchè nel corso della prossima settimana tornerà nuovamente un clima più tipico di Ferragosto che di metà settembre. L’estate è ancora lungi dall’essere finita, con qualche breve interruzione si, ma ancora davvero in gran forma!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il fine settimana per quanto riguarda il meteo Assisi 9-11 settembre 2022 con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata che parte grigia e assai piovosa nelle prime 8 ore del giorno con occasionali nubifragi. Massima attenzione durante le primissime ore della notte. Segue rapido miglioramento, con il sole che si affermerà per il resto della giornata. Temperature massime intorno 28-29 gradi (3 gradi più alte del normale nonostante le piogge della primissima parte della giornata). Ventilazione di libeccio debole a tratti moderata.

Sabato: cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata con ventilazione debole di libeccio. Sole ampiamente presente e diffuso. Temperature massime sui 28 gradi in pianura (2 gradi oltre il normale).

Domenica: sole unico assoluto protagonista con temperature massime stabili sui 28 gradi in pianura. Ventilazione debole da nord. Inizio settimana clima via via sempre più caldo e sarà nuovamente “Ferragosto a Settembre”! A tutti un caro saluto e l’augurio come sempre di trascorrere giornate spensierate e serene!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata