Meteo Natale Assisi 2019: le previsioni dal 24 al 26 dicembre

Speciale meteo Natale Assisi 2019, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews che in questo lunedì pre-natalizio illustra le previsioni dal 24 al 26 dicembre 2019.

Buona lunedì a tutti i cari lettori di Assisinews, mentre vi scrivo siamo esattamente nel cuore del periodo natalizio e molti di voi saranno sotto preparativi per il Santo Natale e il giorno successivo del Santo Stefano e nel mio piccolo non posso essere che lieto di darvi una indicazione sul tempo che farà da oggi e fino alla giornata del 26 Dicembre.

Ecco qui sotto il bollettino meteo Natale Assisi 2019 per oggi e le prossime giornate a venire:

Lunedì 23 dicembre: tempo in miglioramento deciso con schiarite sempre più ampie ventilazione asciutta da nord e clima più freddo verso fine giornata. Temperature massime sostanzialmente stabili rispetto al giorno precedente, dalla serata e nottata successiva possibili gelate per l’ingresso di quel freddo di cui vi parlavo sopra.

Martedi 24 la vigilia di Natale: bella, soleggiata e fredda la mattinata, a seguire nella seconda parte della giornata e durante la notte sul 25 arrivo di copertura nuvolosa da ovest per effetto di una temporanea risalita del flusso caldo afro-mediterraneo sempre in un contesto mite per il periodo. Clima umido

Mercoledì 25 Giorno di Natale: giornata ampiamente soleggiata e mite. Davvero poca l’eventuale nuvolosità presente

Giovedì 26 giorno di Santo Stefano: giornata sempre ampiamente soleggiata tuttavia l’arrivo di aria più fresca da nord porterà nel corso della giornata ad una certa diminuzione delle temperature rispetto al giorno di Natale.

Poca e solo per brevi tratti la nuvolosità presente .

Tornerò a scrivervi presto per la situazione che si prevede per la fine dell’anno e Capodanno al momento permane quel segnale di cui vi parlavo nel mio precedente appuntamento ciò di un raffreddamento netto del cima per l’arrivo del freddo intenso prima dal nord e poi dal nord-est europeo…tornerò molto presto ad aggiornarvi anche su questo punto!

Augurandovi infine di trascorrere bellissimi momenti assieme ai vostri cari, a nome mio e della redazione i migliori auguri di buon Natale!