Tour Music Fest 2025 – The European Music Contest: dopo Linda Loreti in finale anche Elisa Benvenuto

Elisa Benvenuto, cantautrice umbra di soli 16 anni, già protagonista nella prima puntata del programma “Tú sí que vales” (dove ha ottenuto un ottimo riscontro da giuria e pubblico) è tra i finalisti al “Tour Music Fest 2025 – The European Music Contest”, dove tra centinaia di proposte arrivate, è stata selezionata per rappresentare l’Italia, insieme ad altri talentuosi artisti nella categoria “Junior Singer”, che a partire dal prossimo 26 novembre si contenderanno la finalissima europea nella Repubblica di San Marino.

Elisa Benvenuto ha superato le “audizioni live” della manifestazione portando una cover internazionale, che ha messo in evidenza la sua particolare timbrica soul, già riconoscibile per la sua età, colpendo positivamente la giuria tecnica. Per Elisa è un altro traguardo, che si aggiunge alla performance televisiva al programma “Tu’ si’ que vales”, che l’ha vista di recente incantare i giudici e il pubblico e pubblicare il suo primo inedito “Al di là del mare”, ottenendo un ottimo riscontro streaming e video.

Non sarà l’unica umbra in gara al Tour Music Fest 2025 – The European Music Contest, visto che dal cuore verde d’Italia arriva anche Linda Loreti, in arte Linda, più volte ospite di Fiorello e vista anche a The Voice Kids su Rai 1. Dopo aver superato con brillantezza le Live Audition della nuova edizione del contest, la giovanissima residente a Bettona con i genitori Lucia e Venanzio e la sorella Anna vola ora nella Repubblica di San Marino per la finale della categoria Junior Singer, in programma il 26 novembre al Teatro Titano.

