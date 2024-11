Linda Loreti protagonista a The Voice Kids su Rai 1: la giovanissima cantante è di Assisi e vive a Bettona

(Stefano Berti) Linda Loreti, con la sua splendida voce, protagonista a The Voice Kids su Rai 1. Dopo i successi a viva Rai 2 con Fiorello che l’aveva proposta ad Antonella Clerici, a soli 11 anni la giovanissima cantante di Assisi ha debuttato in prima serata in TV venerdì 29 novembre. Ha cantato “Sei nell’anima” di Gianna Nannini e ha lasciato il segno: ora è in squadra con Gigi D’Alessio.

Linda Loreti non è nuova al mondo della TV. Già da tempo appunto a Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello, in cui lo stesso presentatore aveva invitato le telecamere a inquadrare il cartellone giallo esposto da Linda, che si era fatta notare quasi per caso: “Dall’Umbria con amore, al Foro Italico a vedere Fiore” – la scritta nel cartello esposto dal pubblico. La bambina si trovava infatti insieme ai suoi familiari, ma lo showman aveva deciso di andare oltre: “Date un microfono a Linda, sentite come canta”. La piccola con grande coraggio aveva intonato alla perfezione Diamonds di Rihanna, raccogliendo un caloroso applauso del pubblico del Foro Italico.

Linda è come detto di Assisi e vive a Bettona con i genitori, Venanzio – originario di Tordandrea di Assisi e che lavora come noto parrucchiere a Bastia Umbra – mamma Lucia di Passaggio di Bettona e la sorella Anna, sempre al suo fianco in questa avventura.

Da sempre Linda ha la passione per il mondo della musica che per per lei è sfrenata, iniziò infatti a suonare il pianoforte all’età di tre anni. La piccola talentuosa bambina ha cominciato a cantare da autodidatta, suona vari strumenti. Con Fiorello era nato tutto per caso, con i genitori che eravamo a vedere lo spettacolo di Viva Rai2: prima della messa in onda lo showman domandò se c’era qualche artista tra il pubblico che voleva esibirsi. Linda si fece così avanti coronando il suo sogno, oggi ancora più grande.

Sì, perché la sua bravura, ha permsso a Fiorello di Proporla come partecipante a The Voice kids, il programma di Antonella Clerici, esclamando: “Guarda chi ti mando!”. Lo scorso anno le audizioni erano chiuse, ma ora il sogno è realtà. Su Instagram la conduttrice televisiva ha colto la palla al balzo pubblicando il reels di Fiorello ed esprimendo i suoi complimenti: “Aspetto la bravissima ragazzina”. Stasera il debutto, e come detto – dopo l’esibizione – ora in squadra con l’artista napoletano Gigi D’Alessio.

Immagini: screenshot Rai

