Arte, storia e futuro al centro del dibattito con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per Eolo Cicogna

Grande partecipazione e vivo interesse per l’evento a sostegno della candidatura a Sindaco di Assisi di Eolo Cicogna, dedicato a un ampio dibattito su storia, arte e futuro con protagonista il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. “Per la prima volta – la rivendicazione del Ministro – la destra guida il ministero e da 7 mesi lo stiamo potenziando. Con noi immediatamente per Assisi la promessa disattesa da tutti è stata mantenuta, quello di curare le mura urbiche. Ma non posso non pensare anche alla Basilica e al sogno di recuperare la vela crollata col sisma del 1997. Impegneremo per la quarta vela e il suo recupero ancora fondi e lo avremmo fatto indipendentemente dalle elezioni amministrative”. L’incontro si è svolto martedì 20 maggio, a partire dalle ore 18:00, presso la Tenuta San Masseo di Assisi. Promosso dal Circolo di Fratelli d’Italia Assisi, ha visto la partecipazione anche del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma. “Eolo Cicogna è un’occasione da cogliere, con rispetto per l’avversario Eolo è un uomo di immenso spessore, che va sostenuto e sorretto, protetto e spinto fino alla vittoria”, l’endorsement di Castelli applaudito anche da Cicogna.

La presenza dei vertici istituzionali – e non solo – ha contribuito a un confronto di alto profilo sul ruolo culturale, identitario e strategico di Assisi nel contesto nazionale. La serata si è distinta per l’alto livello del dibattito e la concretezza delle proposte emerse. Un confronto che ha confermato la centralità di Assisi nei temi della valorizzazione del patrimonio, dello sviluppo sostenibile e della progettazione culturale orientata al futuro.

“Abbiamo investito moltissimo nella ricostruzione – ha rimarcato Castelli – e per Assisi stanziato oltre 9.5 milioni per le mura urbiche, un grande investimento per la città Serafica. L’Umbria tutta è una terra magnifica, lo so perché sono qui spesso, e qui oramai ho un pezzo di cuore”.

A chiudere i ringraziamenti del candidato di civici e centrodestra Cicogna che ha ringraziato gli esponenti del governo presenti (oltre a Giuli e Castelli anche il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco) e la presidente Giorgia Meloni per il sostegno: “Sto vivendo una bellissima campagna elettorale ed una bella esperienza. È importante la vicinanza del governo, non solo alla mia persona ma anche alla Città di Assisi, in cui la cultura merita di essere valorizzata al massimo, visto l’importanza della nostra città in Italia e nel mondo a livello internazionale, e dove si deve investire su un turismo di qualità”.

