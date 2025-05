Valter Stoppini continua il tour di incontri tra centro e frazioni. E stasera arriva la segretaria dem Schlein

Ultime ore piene di appuntamenti per la campagna elettorale: questa sera (21 maggio, ndr) alle 21 in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli “arriva la segretaria del Pd Elly Schlein, che – si legge in una nota dei dem – sarà con noi per sostenere Valter Stoppini, candidato sindaco di centrosinistra e civici. Un’occasione per parlare di futuro, partecipazione e delle sfide della nostra comunità”. Domani invece la chiusura della campagna elettorale, dalle 20.30 alla Lyrick Summer Arena: sul palco dj Ralf accompagnato da DJ Luf e DJ Dalia, ma anche la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, “per portare il suo saluto e il suo prezioso contributo di valori e visione”. Nell’area dell’evento sarà presente uno spazio ristoro con food truck e gelati.

Ancora prima la Domus Laetitiae di Assisi ha fatto da cornice all’incontro tra il candidato Sindaco di Assisi Valter Stoppini, insieme ai rappresentanti della sua coalizione, e i cittadini del centro storico della Città Serafica. “Assisi è viva, è in fermento e in buone mani. Dalla Rocca Maggiore alla riqualificazione del centro, dal ritorno dell’Università a Palazzo Bernabei alla nuova vita del Teatro Metastasio – ha detto Valter Stoppini – abbiamo lavorato per una città più bella, sicura e accogliente”, ha dichiarato Stoppini. “Con i Centenari Francescani tutti i riflettori saranno puntati sulla nostra Assisi. Ci impegneremo seriamente, come abbiamo sempre fatto, per garantire ai residenti e ai commercianti di vivere con la massima serenità la loro città e per accogliere il grande flusso di turisti e pellegrini con la massima cura e attenzione”. (Continua dopo il video – link diretto)

Tra le aree verdi riqualificate e realizzate dall’amministrazione (27 aree per un investimento di 700mila euro), sono state segnalate: Porta Nuova; Parco Regina Margherita (Pincio); Area Monumento ai Caduti; Giardini Scuola Materna Rinascita. Per quanto concerne l’illuminazione pubblica, è stato evidenziato che entro il 2025 ad Assisi verranno sostituiti e riqualificati 396 punti luce. Particolare attenzione alle grandi opere. Nello specifico, Valter Stoppini ha ricordato gli interventi su Torre del Popolo (348mila euro); Rocca (oltre 1milione di euro); Piazza San Pietro (100mila euro); Viale Marconi (206mila euro), Porta Perlici e Viale Mazzini (130mila euro).

Particolarmente apprezzati dal folto pubblico presente in sala i lavori a Palazzo Bernabei. Un intervento da 40mila euro che ha permesso di riportare l’Università di Perugia ad Assisi con il corso di EMT (Economia del Turismo). Si è parlato inoltre della pulizia e del restauro della Fontana dei Tre Leoni, intervento finanziato con Art Bonus per un totale di 60mila euro.

L’attenzione si è focalizzata poi sulle scuole: Scuola Frate Francesco: adeguamento sismico corpo F, riqualificazione della palestra, efficientemente energetico, bagni e infissi, per un importo totale di 1.693.728,06 euro; Scuola Sant’Antonio: adeguamento sismico del campanile, in corso, 1.054.000,00 euro e sostituzione infissi del cortile interno, 130mila euro.

Si è parlato anche degli interventi al Teatro Metastasio (2.030.000,00 euro); Ex Eni Madonna dell’Ulivo (l’8 maggio 2025 l’amministrazione comunale ha siglato l’accordo con la società ENI che eseguirà i lavori per un importo di 220mila euro); riqualificazione delle Mura Urbiche (9.500.000,00 euro, primo stralcio).

In una nota successiva, inoltre, l’amministrazione rivendica con fierezza il Palazzetto dello Sport, nei pressi dello stadio Migaghelli di Santa Maria degli Angeli, con i suoi 1500 mq di superficie e 240 posti a sedere, che sarà completato entro dicembre 2025.

“Si tratta di un’infrastruttura moderna e sostenibile, pensata per dare nuove opportunità alle società sportive del territorio e diventare punto di riferimento per attività agonistiche e ricreative” ha affermato il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini. “Lo sport è crescita, comunità, benessere. Il Palazzetto dello sport potrà ospitare sia allenamenti che competizioni ma sarà anche un ottimo luogo di aggregazione per la nostra comunità perché si presta ad accogliere eventi culturali e sociali”.

Un progetto molto ambizioso, un impianto voluto e ideato nell’ottica della sostenibilità. A differenza della vecchia e fatiscente struttura pressostatica, i materiali utilizzati per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport sono ecologici, leggeri e resistenti al tempo stesso. Un progetto innovativo che, come da volontà dell’amministrazione comunale, mira a ridurre l’impatto ambientale e soddisfa le diverse esigenze delle varie società sportive del territorio.

“È un progetto che unisce innovazione e sostenibilità che risolve finalmente il problema della carenza di impianti sportivi. Il Palazzetto – ha concluso Valter Stoppini – è stato progettato per ospitare molteplici discipline sportive ma anche eventi culturali. Teniamo fortemente al benessere della comunità, al miglioramento della qualità di vita, continueremo a dimostrare massima attenzione e dedizione per una città a misura di cittadino”.

Infine, Valter Stoppini ha incontrato i cittadini di Petrignano in una partecipata doppia iniziativa: giovedì scorso una serata di confronto e dialogo al campo sportivo e venerdì aperitivo con dj set, al quale ha partecipato anche l’europarlamentare Camilla Laureti. “I risultati che abbiamo conseguito a Petrignano sono sotto gli occhi di tutti. Qui abbiamo investito 5.355.000,00 euro per scuole, sport, illuminazione pubblica, aree verdi, sicurezza e tanto altro. La nostra è la politica del fare, il nostro impegno è autentico”, ha dichiarato il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini.

Importante l’investimento relativo all’asilo nido comunale, progetto da 1.424.000,00 €; Capillari anche gli interventi dell’amministrazione sulle strade, tra cui: via della Fornace 48.554,75€, via dei Pini 37.530,00€, via Stradetta 8.340,00€, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 42.225,00€, via del Molino 16.000,00€, via Cerquetta 11.884,50€, via Campogrande 40.697,40,00€, via Beroide 4.391,00€, via Rossi 10.227,33€, viale dei Pini 49.559,00€, Piazzale Mascagni 23.418,00€, via Virgilio Lazzari 27.554,50€. A Petrignano l’amministrazione ha riqualificato e attrezzato 8 aree verdi, per un totale di 118.000,00 €. Sono stati sostituiti ed efficientati 644 punti luce, ma anche realizzati nuovi impianti di illuminazione in via dei Pini, Giardini Via Campo Grande e via del Molino per un importo totale di 43.000,00 €. Gli interventi relativi al Campus Scolastico, nuovo ingresso e adeguamento spazio sosta, 450.000,00 €, realizzazione spazi sportivi esterni 360.000,00 €, ristrutturazione palestra 1.100.000,00 €; Adeguamento strutturale della Scuola Primaria 140.000,00 €; Manutenzione scuole e adeguamento spazi Covid 170.000,00 € + 130.000,00 €; Pro Loco 450.000,00 €; Mini isola ecologica 35.000,00 €;

Adeguamento spazi Usl 33.711,00 €; Caserma Carabinieri 300.000,00 €.

Altri interventi:

Ampliamento Rete Idrica Via dell’Aeroporto 88.864,58€;

Manutenzione Straordinaria Cimitero 50.000,00€;

Ripavimentazione Zona Castello 55.000,00 €;

Piazza San Pietro 38.000,00€;

Riqualificazione Rotonda Via dei Pini 3.000,00 €;

Via Eolo Cicogna 3.800,00€;

Via Samaritano 11.464,00€

“La frazione di Torchiagina è oggi un esempio concreto di come l’attuale amministrazione abbia saputo ascoltare, progettare e realizzare interventi capaci di migliorare la vita delle persone e valorizzare il territorio. Molto partecipato l’incontro tra il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini e i cittadini di Torchiagina, che si è svolto domenica negli spazi della Pro Loco”, si legge in una nota del candidato.

Il cuore della comunità ora batte più forte: È stata completamente riqualificata la sede della Pro Loco, un luogo centrale per la vita associativa, culturale e ricreativa del paese. L’intervento, dal valore di 270.000 euro, ha restituito alla comunità un punto di riferimento moderno e accogliente, simbolo di aggregazione e appartenenza. “Investire nel futuro significa prendersi cura del presente”, ha affermato Stoppini. “I giovani sono il nostro futuro e la nostra priorità. Alla scuola dell’infanzia “Sbrillo Siena” sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria interna per un importo di 28.825 euro, migliorando ambienti fondamentali per i nostri bambini”.

Verde pubblico più curato e attrezzato per tutti.Due sono le aree verdi completamente riqualificate: L’area della scuola materna, con nuovi giochi e un moderno sistema di drenaggio delle acque meteoriche; L’area verde in Via Don Luigi Ridolfi, per un investimento complessivo di 50.000 euro. Sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione e riqualificazione viaria: Via Dante Siena – 34.000 euro; via Rocco Rossi – 10.561,52 euro; via Mario Sbrillo – 11.000 euro. Inoltre, è stato realizzato circa 1 km di nuovi marciapiedi con interramento delle linee ENEL, per un investimento di 120.000 euro.

Nel solo territorio di Torchiagina sono stati efficientati 147 punti luce, rientrando in un più ampio piano comunale che ha visto la sostituzione di ben 8.000 punti luce su tutto il territorio. Sono state inoltre realizzate nuove linee di illuminazione pubblica: Via Dante Siena – 28.195,65 euro; Via Malatesta – 8.945,67 euro; Giardini Via Don Luigi Ridolfi – 2.435,56 euro. L’Amministrazione ha inoltre richiesto l’inserimento, nel Piano Investimenti di Umbria Acque 2024–2029, di due interventi strategici per il futuro della frazione: estensione della linea idrica in Via Canini ed estensione della rete fognaria in Via Malatesta e Via Dante. Con Valter Stoppini – conclude la nota – Torchiagina ha cambiato passo. “Dove prima c’erano promesse, oggi ci sono risultati tangibili. Dove c’era trascuratezza, ora c’è cura. Dove c’erano progetti irrealizzati, oggi ci sono opere concluse e servizi migliori per tutti”. (Continua dopo la foto)

Mentre le elezioni amministrative si avvicinano, il candidato sindaco Valter Stoppini emerge con un programma che include esplicitamente il benessere animale, un tema sorprendentemente assente nelle proposte del centrodestra. Stoppini pone l’attenzione su questa tematica come un indicatore di civiltà per la città di Assisi. “Assisi incarna valori universali di pace, rispetto e amore per ogni singola creatura”, dichiara Valter Stoppini. “È inaccettabile che in un programma amministrativo manchi un’attenzione concreta verso i nostri amici animali, siano essi domestici o parte integrante del nostro ecosistema. La loro presenza arricchisce la nostra comunità e il loro benessere è un indicatore della civiltà e della sensibilità di una città”. L’impegno non è solo simbolico: ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, durante un’iniziativa pubblica promossa dall’associazione Palindroma, Stoppini ha ricevuto – insieme ai candidati della sua coalizione – una lettera programmatica con proposte chiare e attuabili: aree di sgambamento per cani, campagne di sterilizzazione, un regolamento comunale per il benessere animale, uno sportello dedicato, più cestini, più controlli e una maggiore sensibilizzazione pubblica. Proposte che il candidato sindaco di centrosinistra ha subito condiviso e fatto proprie. “La nostra visione per Assisi è quella di una città in cui tutti gli esseri viventi possano coesistere in armonia, dove il rispetto per la vita animale sia un pilastro fondamentale della comunità” ha dichiarato Stoppini. “Vogliamo che Assisi sia un modello di convivenza civile, dove la cura e la tutela dei nostri amici a quattro zampe e della fauna selvatica siano parte integrante della nostra identità e delle nostre politiche. Scegliere Valter Stoppini significa scegliere un’amministrazione che ha a cuore ogni aspetto della vita cittadina, con un impegno concreto e lungimirante per tutti gli esseri viventi” Una città che rispetta gli animali, è una città più giusta per tutti. “Scegliere me come sindaco significa scegliere una visione ampia, inclusiva, lungimirante. Significa credere in un’Assisi dove il rispetto per ogni essere vivente – persone e animali – sia il fondamento di una comunità più evoluta e più giusta. Chi ama Assisi, non può dimenticare chi non ha voce: gli animali fanno parte della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro”.

© Riproduzione riservata