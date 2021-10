Assisi, è già ‘crisi di governo’: le civiche chiedono una verifica di maggioranza

La maggioranza è già in crisi a tre settimane dalle elezioni. Dopo lo sgarbo in consiglio comunale, in cui il Pd ha fatto eleggere Donatella Casciarri al posto del collega di maggioranza Giuseppe Cardinali, “Assisi Domani ed Assisi Civica, riunite nel Patto Civico, stigmatizzano fortemente il comportamento del PD che in Consiglio Comunale ha rotto il rapporto di coalizione di maggioranza alleandosi con la Destra al fine di ottenere la poltrona di Presidente del Consiglio. È venuto dunque meno l’elemento base della richiesta di continuità con la quale ci siamo presentati all’elettorato: il reciproco rapporto di rispetto, lealtà e correttezza nel solo interesse del bene della Città di Assisi”.

“Il PD, nei fatti, non si è comportato da alleato perché, anziché schierarsi con la maggioranza, ha accettato i voti di Lega e Fratelli d’Italia per i suoi soli interessi particolari. Il comportamento del PD si configura come un tradimento nei confronti degli alleati e degli elettori. Appare chiaro che il civismo vero, premiato dagli elettori , è temuto e respinto nei fatti dai Partiti. A questo punto Il Patto Civico chiederà già nelle giornata odierna una necessaria ed urgente verifica di maggioranza, consapevole che il Sindaco Stefania Proietti saprà garantire l’accordo siglato all’indomani delle elezioni e nel rispetto della volontà popolare espressa con chiarezza dai cittadini”.

Tra i primi a prendere posizione, Alessandro Mencarelli, candidato nelle fila della Lega: “L’elezione di Donatella Casciarri, espressione del Pd, segna la sconfitta della sindaca che finora si è vantata di essere modello delle liste civiche in Umbria e che si trova ora un consigliere come Cardinali, suo fedelissimo negli ultimi cinque anni, ad aver addirittura lasciato la sala consiliare, dopo la prospettiva venuta meno dello scranno più alto di palazzo dei Priori, rendendosi – a quanto dicono – irreperibile. A quanto pare cambiano i tempi, ma le dinamiche restano sempre quelle della ‘prima Proietti’ e soprattutto le frizioni in una maggioranza a trazione Pd, che deve fare i conti con le ventilate promesse fatte dalla sindaca a tutti in campagna elettorale. Come conciliare tanta confusione con una Proietti che fa appello alla ‘concretezza dell’esperienza e la forza del rinnovamento’? L’unica certezza – sostiene Mencarelli – è la prima ‘crisi di governo’ aperta proprio nelle scorse ore dalle liste civiche a supporto della sindaca, che accusano il PD di ‘aver rotto il rapporto di coalizione di maggioranza […] al fine di ottenere la poltrona di Presidente del Consiglio’ e denotandolo come un ‘tradimento nei confronti degli alleati’. Possibile che a poco più di tre settimane dalle elezioni i cittadini debbano già fare le spese delle lotte intestine alla maggioranza Proietti? Quando si inizierà a mettere il tema della progettualità al centro della discussione politica?”.

