Donatella Tesei lancia la sua campagna da Bastia: appuntamento il 5 ottobre a Umbriafiere

Stefania Proietti è partita da Assisi la scorsa settimana, e Donatella Tesei partirà invece il 5 ottobre dalla vicina Bastia: oltre che una sfida nelle urne sembra quasi una sfida delle location quella delle due principali candidate alla presidenza della Regione.

“Cara Umbria – la nota di Donatella Tesei su Facebook – è il momento di iniziare un nuovo viaggio insieme. In questi cinque anni abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo vissuto insieme traguardi, difficoltà e ripartenze. C’è ancora tanto da fare. Vi invito sabato 5 ottobre a Bastia Umbra, dalle 17:00, per la prima tappa di questo nuovo percorso. Ci vediamo lì!”.

Come noto a sostenere la presidente uscente della Regione, eletta nel 2019 battendo Vincenzo Bianconi e Claudio Ricci, ci sarà il centrodestra ‘ufficiale’ – la Lega, partito di Tesei, ma anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, Noi moderati, più Alternativa Popolare e un listino della presidente con esponenti anche civici. Oltre alle due principali front runner, appunto Proietti e Donatella Tesei, a correre alle elezioni del 17 e 18 novembre ci sono Marco Rizzo, ex Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani e oggi nel Partito Comunista, da lui fondato nel 2009; Roberto Fiore, già fondatore di Forza Nuova; Moreno Pasquinelli, candidato per il “Fronte del Dissenso”; Francesco Elìa Fiorini, consigliere comunale a Magione e candidato di “Alternativa per l’Umbria – Azione Civica”; Francesco Miroballo, ex Lega e oggi coordinatore di “Umbria Autonoma”; Martina Leonardi, candidata di Partito Comunista Italiano e Potere al Popolo; e infine, ultimo (autoannunciato) Fabrizio Pignalberi, candidato del Quinto Polo.

