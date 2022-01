Leonardo Franchi nuovo coordinatore di Italia Viva Assisi

Il Comitato Italia Viva Assisi ha nominato come nuovo coordinatore comunale Leonardo Franchi. “Franchi, che si è distinto nell’ultima campagna elettorale alle amministrative locali per capacità e dedizione tra le fila della lista civica Assisi Domani, sarà in grado di far crescere il partito a livello locale e di far avvicinare i giovani alla politica”, sostiene Italia Viva Assisi. “Siamo orgogliosi di lui, è un dato di fatto che alle ultime elezioni ha ottenuto molte preferenze questo ci dà massima fiducia in lui! Il comitato augura a Leonardo un grande in bocca al lupo”, conclude la nota.

“Sono onorato di ricevere questa importante carica. Voglio subito mettere in chiaro – dice Leonardo Franchi – che il mio nuovo ruolo come coordinatore di Italia Viva Assisi non è dato dalla mia giovane età, ma da una volontà di portare temi concreti che stiano a cuore alle nuove generazioni. Va eliminata la politica tossica, che ha inquinato la nostra città e tutto il paese, e va sostituita con la Politica seria, costruttiva, attenta sui temi e non sulle iniziative spot che vengono accantonate dopo le elezioni. Italia Viva Assisi sarà capofila di una politica inclusiva, che guardi davvero alle prossime generazioni. Viva l’Assisi del domani!”, conclude Leonardo Franchi.

