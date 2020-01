Italia Viva Assisi, arriva il comitato locale: a breve incontri e iniziative

Nasce Italia Viva Assisi, un gruppo di persone dai 18 ai 70 anni, new entry ma anche ‘saggi’ della politica. Dopo l’incontro regionale di Italia Viva svolto proprio ad Assisi il 5 dicembre 2019 al Cenacolo Francescano, alla presenza del coordinatore nazionale Ettore Rosato, alcuni cittadini assisani presenti hanno deciso di costituire il Comitato comunale di Italia Viva con Matteo Renzi; il coordinatore è Leonardo Bernardini.

La prima riunione si è svolta alla presenza della referente del partito Gessica Laloni che ha tenuto a battesimo il nuovo raggruppamento, “finalmente una casa per i riformisti locali. Vogliamo una politica liberale e riformista – spiegano da Italia Viva Assisi – e crediamo sia importante che la democrazia faccia un passo avanti e si sganci dai vecchi modi di fare politica. Nelle prossime settimane IV Assisi, organizzerà incontri e iniziative alle quali tutta la cittadinanza è inviata a partecipare. Per comunicazioni, notizie e contatti si potrà far riferimento ai seguenti numeri: – Leonardo 335.5338287 – Italia Viva giovani Assisi Leonardo 329.4266079. Italia Viva Assisi ha anche una pagina Facebook e Instagram @italiavivaassisi

Italia Viva (IV) è un partito politico italiano fondato il 18 settembre 2019 da Matteo Renzi in seguito alla sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Sostiene il Governo Conte II con una ventina di deputati e una quindicina di senatori) ed è rappresentata da due ministri (Teresa Bellanova, Agricoltura, ed Elena Bonetti, Pari Opportunità) e un sottosegretario ( Ivan Scalfarotto, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Come spiega Wikipedia, “La formazione ha i propri riferimenti ideali nel liberalismo, mentre in politica estera adotta precise posizioni atlantiste ed europeiste”.