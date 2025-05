Bimbo di 8 anni smarrisce macchina fotografica: l’appello per ritrovarla

Assisi News riceve e pubblica questa richiesta di aiuto di una mamma il cui bimbo ha smarrito una macchina fotografica come quella della foto in evidenza. È successo ad Assisi nei giorni scorsi e l’apparecchio contiene foto personali cui la famiglia tiene molto. Si può scrivere a Meryandre08042016@gmail.com

Di seguito la lettera e alcune info utili

Buongiorno, mio figlio di 8 anni è super triste: mercoledi scorso ha perso ad ASSISI la sua macchina fotografica (azzurra con cordino giallo e custodia nera) in cui aveva tutti le foto e i video fatti da lui da quando aveva 3 anni (dalla nascita del fratellino). Io ne avevo salvati solo parte. Non è per l’oggetto in sé che vale pochi euro ma per i ricordi sulla sd.

Ricorda di averla usata l’ultima volta al bosco di San Francesco nella zona alta vicino alla Basilica superiore. Poi siamo entrati in basilica Inferiore per una confessione. Da lì siamo andati a mangiare, poi San Pietro. Se per caso qualcuno l’ha trovata,vi prego contattatemi. Siamo disponibili anche a ricompensa.

