Fratelli d'Italia organizza un incontro con il sottosegretario Prisco, il sindaco ff uscente rivendica le azioni messe in campo sinora e annuncia quelle per il futuro

Sicurezza, botta e risposta a distanza tra Eolo Cicogna e Valter Stoppini, candidati sindaco alle prossime amministrative.

Proprio la sicurezza è stata al centro dell’incontro organizzato dal centrodestra e in particolare Fratelli d’Italia che ha visto protagonista il sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco , il candidato sindaco Eolo Cicogna e il coordinatore di Fratelli d’Italia Assisi, Michele Leonelli. “Priorità sicurezza” è stato il titolo dell’incontro dibattito, nel corso del quale Eolo Cicogna, candidato di centrodestra e civici, ha ricordato come “Viviamo tempi in cui la percezione dell’insicurezza, purtroppo, si insinua anche nei luoghi che dovrebbero essere rifugio e garanzia: le nostre case, i nostri quartieri, le nostre strade. È un problema che ha radici profonde, sia locali che nazionali, e che richiede risposte concrete, strutturate e lungimiranti. Vogliamo potenziare in maniera significativa i mezzi dedicati alla sicurezza cittadina, investendo in tecnologie moderne, intelligenti, integrate. Dotare Assisi degli strumenti più avanzati e performanti è essenziale affinché la prevenzione sia efficace e la risposta tempestiva”. (Continua dopo la foto)

Presente all’incontro anche il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele PRISCO, nel corso di un incontro con la stampa, che ha sottolineato come “Il Governo Meloni continua a investire sulla sicurezza dei cittadini, con un piano di potenziamento concreto che interesserà in prima battuta i commissariati di Assisi, Spoleto e Orvieto”. Entro giugno, nello specifico, i tre presìdi della polizia di Stato vedranno l’arrivo di nuove unità di personale, che andranno a rafforzare l’operatività sul territorio, garantendo una presenza più stabile, una maggiore capacità preventiva e tempi di risposta più rapidi. (Continua dopo la foto)

Il piano, spiega una nota del sottosegretario, non si esaurisce qui: una seconda fase di potenziamento è prevista entro la fine dell’anno, con il rafforzamento di altri uffici della polizia di Stato presenti anche in Umbria. Il secondo appuntamento organizzato da Fratelli d’Italia in sostegno di Eolo Cicogna sarà dal titolo “Storia, Arte, Futuro”, e si terrà martedì 20 maggio alle 18 presso la Tenuta San Masseo e avrà come ospiti il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il commissario straordinario di governo per la ricostruzione, sen. Guido Castelli e il candidato sindaco Eolo Cicogna. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. (Continua dopo la foto)

A rispondere indirettamente sul tema della sicurezza è l’altro candidato, di centrosinistra e civici, Valter Stoppini, secondo cui “Assisi merita una sicurezza concreta, vicina, capillare. Deve essere una città sicura per chi ci vive, per chi ci lavora, per chi viene da tutto il mondo per visitarla. È questa la visione che ho portato avanti da vicesindaco e da sindaco facente funzioni, ed è questa la direzione che continuerò a seguire con ancora maggiore determinazione”, dice Valter Stoppini, uomo con 40 anni di servizio nella Polizia di Stato, interviene sul tema della sicurezza, uno dei pilastri del suo programma politico e amministrativo. “Negli ultimi anni abbiamo costruito le basi di una nuova sicurezza fatta di investimenti, personale, tecnologia e collaborazione tra istituzioni. Ora siamo pronti a rafforzarla”

Un tema strategico in una città che, nel solo 2024, ha visto transitare oltre 436.000 auto, 17.400 autobus turistici e decine di migliaia di persone in occasione di eventi locali e internazionali. “Abbiamo affrontato una crescita costante dei flussi turistici e della complessità urbana con un modello di sicurezza integrata che ha visto l’assunzione di 10 nuovi agenti, l’ampliamento del sistema di videosorveglianza a 114 telecamere (di cui, dal 2017 a oggi, 51 sono di questa amministrazione) e l’attivazione di nuovi strumenti di controllo come l’autovelox fisso a Tordandrea, richiesto da anni dai cittadini”.

Stoppini ricorda l’importante collaborazione con le forze dell’ordine, grazie alla quale sono stati effettuati servizi notturni coordinati nelle zone più sensibili, e i protocolli siglati con la Prefettura per la legalità, la prevenzione delle infiltrazioni criminali (2017) e il controllo di vicinato (2018), strumenti che hanno rafforzato il presidio del territorio anche dal punto di vista civico e partecipativo.

Il bilancio delle attività della Polizia Locale di Assisi nel 2024 è il segno tangibile di questo impegno:

• 9.945 sanzioni al Codice della Strada

• 3.693 controlli elettronici su assicurazioni e revisioni

• 41 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica,

di cui 27 per abusi edilizi

• 129 sanzioni per reati ambientali, come l’abbandono dei rifiuti

• 71 incidenti stradali rilevati, di cui 31 con feriti

• Oltre 100 eventi gestiti, tra cui G7 Inclusione e Disabilità, Marcia della Pace, campionato di handbike e bonifica dell’ordigno bellico a Petrignano

“È con questo lavoro silenzioso ma fondamentale che si costruisce ogni giorno la fiducia tra istituzioni e cittadini. Una Polizia Locale presente, formata, dotata di strumenti moderni e di risorse adeguate è la prima risposta alla richiesta di sicurezza, decoro e qualità della vita”, tiene a precisare Stoppini.

Il programma di Valter Stoppini, candidato sindaco di Assisi, prevede sulla sicurezza per i prossimi anni:

• l’estensione della videosorveglianza anche nelle aree rurali e frazionali;

• il rafforzamento del modello di sicurezza partecipata, con maggiore presenza della Polizia Municipale nei quartieri;

• la realizzazione di un nuovo Piano del Verde con spazi più vivibili, illuminati e curati;

• l’introduzione di isole ecologiche intelligenti per combattere l’abbandono dei rifiuti;

• campagne educative nelle scuole e nei quartieri sul rispetto degli spazi pubblici

“Sicurezza è anche legalità, giustizia ambientale, attenzione ai più fragili e dialogo costante con la comunità. Vogliamo fare di Assisi un modello avanzato di sicurezza urbana, ambientale e sociale all’altezza delle sfide che ci aspettano: dal Giubileo in corso alla canonizzazione di Carlo Acutis, dall’ottavo centenario del Cantico delle Creature a quello della morte di San Francesco. La nostra Città deve farsi trovare pronta, organizzata e sicura. E io, con la mia esperienza, sono pronto a guidarla in questo percorso. Invito ogni cittadino a essere parte attiva di questo progetto: segnalando, collaborando, partecipando. Tengo a ringraziare tutte le forze dell’ordine, da sempre al nostro fianco. È solo unendo le forze che possiamo fare di Assisi una città ancora più giusta, più ordinata, più sicura per tutti”.

Foto di Michał Jakubowski | via Unsplash

