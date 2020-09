Socialisti di Assisi, Luigi Bastianini lascia la carica di segretario

“Mi dimetto dalla carica di segretario dei Socialisti di Assisi per impegni personali”. È la breve nota di Luigi Bastianini, che già nei giorni scorsi aveva fatto scalpore annunciando l’addio dalla maggioranza che sostiene l’attuale prima cittadina, Stefania Proietti.

Come da nota dei giorni scorsi, alla base della decisione, “un mancato coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione”, ma anche “una maggioranza che non ha più un progetto per Assisi e che ha tradito il mandato di coalizione. Questa maggioranza non ha più un progetto per Assisi: tra il primo e il secondo turno abbiamo ottenuto una differenza di 26 punti percentuali, un 26% di cittadini che però non abbiamo mai ascoltato. Il sindaco ha tradito il mandato di coalizione”.

Tra le lamentele del consigliere Bastianini, anche l’assenza di ascolto, da parte della maggioranza, su questioni organizzative, ma anche semplici segnalazioni relative a problematiche di Rivotorto. Ora la dimissioni, per motivo personali, dalla carica di segretario dei Socialisti di Assisi. Bastianini era stato riconfermato segretario nel 2017, durante il congresso comunale dei Socialisti di Assisi alla presenza del Presidente del gruppo consiliare dei Socialisti Silvano Rometti e del Segretario Regionale Cesare Carini. All’epoca la votazione era stata unanime.

