Umbria Civica, Maria Giovanna Siliveri segretaria per Assisi

Umbria Civica, organizzazione civica regionale che fa parte della coalizione di centrodestra insieme a Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, “Ritenendo opportuno radicarsi ulteriormente nel comune di Assisi, anche in vista delle elezioni comunali del prossimo anno”, in Maria Giovanna Siliveri, profilo fortemente apprezzato e stimato nel territorio, il Segretario Comunale di Umbria Civica per Assisi. “Insieme al nuovo Segretario Comunale ed ai nostri rappresentanti nel territorio garantiamo piena collaborazione ed impegno per il futuro di Assisi”, conclude la nota firmata dal presidente Nilo Arcudi, dal segretario regionale Filippo Schiattelli e dal segretario provinciale Lorenzo Schiarea.

Umbria Civica – nata sul modello di Perugia Civica che ottenne il 6,2%, due consiglieri e fu fondamentale per il Romizi bis – vuole ripetere a livello regionale l’esperimento politico delle elezioni regionali: un’area liberal-riformista, socialista, centrista e con i delusi del centrosinistra. “Si potrebbe definire la gamba più al centro della coalizione di centrodestra”, le parole al momento della presentazione. Le parole chiave sono: cambiamento, sviluppo, libertà. Alle regionali del 2019, Umbria Civica vedeva rappresentate “le varie esperienze territoriali, produttive, professionali, giovanili e di impegno politico della società umbra”, con candidati con esperienze nel sindacato, nelle associazioni di categoria, nello sport, nelle attività del volontariato sociale e culturale.

Foto in evidenza di Giorgio Giorgi | via Pixabay

