Flos Olei 2024, Gnavolini Raccolta Sapore tra le eccellenze della più importante pubblicazione del settore

L’azienda bastiola Gnavolini Raccolta Sapore, una realtà radicata nel tessuto territoriale e storico locale, ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento nel settore agroalimentare. L’attività, sponsor del gruppo editoriale Assisi News, è stata inserita in Flos Olei 2024, la quattordicesima edizione della guida unanimemente considerata la più importante pubblicazione del settore a livello globale. Una sorta di atlante olivicolo in tripla lingua, italiano-inglese, italiano-spagnolo e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 56 paesi.

Tra le aziende presentate in Flos Olei 2024, la guida internazionale all’olio extravergine di alta qualità, figura anche Gnavolini Raccolta Sapore, con un punteggio di 85. La classifica completa è disponibile su questo sito web. Alla giunta “I miei complimenti a Gianmichele Gnavolini che ha preso le redini dell’attività di famiglia nel settore agroalimentare e che oggi può vantare un importante riconoscimento che lo onora personalmente, fa onore alla sua famiglia e anche alla sua città, a fronte di importanti investimenti economici che si assume come imprenditore. A nome della città di Bastia le più vive felicitazioni Gianmichele, per questo risultato significativo, in un settore di grande attenzione da parte di tutti, quello dell'olio extravergine, con l’augurio di sempre maggiori successi per te e per la tua crescita lavorativa, industriale”, ha dichiarato il Sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.

(Gnavolini raccolta Sapore è uno degli sponsor sostenitori del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata