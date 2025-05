Valter Stoppini al rush finale, a sostenerlo anche la segretaria del Pd Elly Schlein

“Ascolto e capacità di azione per continuare con Valter l’ottima amministrazione già garantita dalla sindaca Proietti, oggi presidente della Regione”. Parola della segretaria dem Elly Schlein che mercoledì sera a Santa Maria degli Angeli ha tirato la volata al sindaco ff uscente Valter Stoppini che “ha già dimostrato per otto anni di saper trovare soluzioni concrete ai problemi”. E se gli asili nido in costruzione che apriranno a novembre sono stati già bocciati dal centrodestra, Schlein ha rivendicato come “Ad Assisi c’è attenzione ai servizi, al sociale e in particolare agli asili nido e all’educazione dell’infanzia, temi cruciali per contrastare le diseguaglianze e costruire il futuro”. Accanto a Stoppini e a Schlein, anche Tommaso Bori vicepresidente regionale, Sarah Bistocchi, presidente dell’assemblea legislativa, e il sindaco bastiolo Erigo Pecci.

E intanto sala gremita lunedì sera al Centro OMI per l’incontro tra il candidato sindaco del centrosinistra Valter Stoppini e i cittadini di Santa Maria degli Angeli. Gli oltre 13 milioni di euro investiti dall’amministrazione negli ultimi anni parlano chiaro: Santa Maria è stata e resterà al centro dell’azione amministrativa. “Noi non facciamo promesse, raccontiamo quello che abbiamo fatto. Santa Maria degli Angeli è la dimostrazione concreta di come si può amministrare con correttezza, concretezza, lungimiranza e rispetto per le persone. In questa frazione abbiamo messo il cuore, tante risorse, le nostre migliori idee. E i risultati si vedono”, ha dichiarato Stoppini. (Continua dopo il video – link diretto)

L’amministrazione ha investito oltre 700.000 euro nella riqualificazione e realizzazione di 27 aree verdi attrezzate su tutto il territorio comunale. A Santa Maria degli Angeli ne sono state riqualificate 10 per un totale di 70.000 euro, tra cui:

• Area Verde di Via della Repubblica

• Via Berlinguer

• Via Pio X

• Via Cavour

Inoltre l’amministrazione ha riqualificato e attrezzato:

• L’area verde della Scuola Primaria Giovanni XXIII, 35.000 euro

• L’area verde dell’Asilo Cimino, 25.000 euro

• L’area verde dei Portali, completamente trasformata con nuove attrezzature e giochi per un totale di 120.000 euro

Sono stati riqualificati 1.333 punti luce a Santa Maria degli Angeli, nell’ambito di un più ampio intervento comunale da 8.000 punti luce. Inoltre, sono state realizzate nuove linee di illuminazione in:

• Via Ponte Rosso

• Via Tescio

• Zona PEP

• Via Santa Maria Maddalena

• Zona Stazione e Portali

• Via Ermini

• Rotatoria Cristo delle Genti

• Zona Caminaccio

Totale investimento: 160.000 euro

Con fondi PNRR – ha rivendicato Valter Stoppini – è stato effettuato l’efficientamento della rete idrica da parte di Umbra Acque per un totale di 952.340,03 euro.

Realizzato anche un nuovo acquedotto in aree densamente abitate come:

• Via del Caminaccio

• Via Valecchie

Unitamente alla riqualificazione delle reti fognarie in collaborazione con Umbra Acque, per un totale di 400.000 euro

A Santa Maria è nato il primo asilo nido comunale della storia di Assisi, con un investimento di 674.000 euro, ospitato nella nuova struttura polifunzionale realizzata con un ulteriore investimento di 1.400.000 euro.

Interventi significativi anche sulle scuole:

• Efficientamento energetico della Scuola Giovanni XXIII: 832.000 euro;

• Nuova mensa scolastica alla Giovanni XXIII: 660.000 euro (PNRR);

• Efficientamento della Scuola Alessi: 390.000 euro (PNRR);

Importante l’intervento di efficientamento energetico del Pala Eventi, per un totale di 4.400.000 euro.

Al cimitero di Santa Maria degli Angeli investimento complessivo di 50.000 euro:

• Aumentate le telecamere

• Riqualificata la pavimentazione

• Sistemata la chiesa della parte nuova

• Rafforzamenti strutturali nella parte vecchia

Al canile di Ponterosso:

• Realizzati nuovi locali rifugio per i cani e un locale medico per il veterinario.

Totale investimento: 170.000 euro.

L’approvazione della variante urbanistica della zona industriale ha risolto problematiche annose e generato oltre 1.200.000 euro di entrate per il bilancio comunale

GRANDI OPERE: VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE

• Viale Patrono e Sottopasso Stazione: 1.000.000 euro di investimento

• Piano Strade a Santa Maria degli Angeli: interventi in oltre 30 vie e piazze, per un investimento complessivo di 860.000 euro, tra cui:

• Via Tescio, 42.812,80 €

• Via Los Angeles, 223.471,00 €

• Via Giosuè Carducci, 44.756,05 €

• Via Santa Maria Maddalena, 45.342,29 €

• Via Armando Diaz, 70.643,23 €

• Via J.W. Goethe, 31.000,00 €

• Piazza del Mercato, 16.000,00 €

• E molte altre

“Santa Maria degli Angeli è stata un laboratorio di buona amministrazione: infrastrutture, verde, scuole, servizi e sicurezza. Ma soprattutto, è la dimostrazione che ascoltare i cittadini e rispondere con i fatti porta risultati concreti. Oggi chiediamo la fiducia per continuare a far crescere tutta Assisi, con la stessa attenzione, frazione per frazione”, ha detto Valter Stoppini. Con un investimento complessivo di oltre 13.300.000 euro, Santa Maria degli Angeli oggi non è solo una frazione: è un simbolo di come può rinascere una comunità, quando al centro ci sono i bisogni reali delle persone. (Continua dopo la foto)

“Il tessuto sociale della nostra città si regge sul lavoro instancabile di associazioni, Pro Loco e Terzo Settore. È grazie all’impegno quotidiano di centinaia di volontari se il nostro territorio è vivo, coeso e ricco di iniziative. Il mio impegno è stato, è, e sarà quello di continuare a sostenere, ascoltare e valorizzare ognuna di queste realtà, nessuna esclusa”. A dichiararlo è Valter Stoppini, candidato sindaco del centrosinistra per il Comune di Assisi. Con una lunga esperienza da volontario e con un passato da presidente di Pro Loco, Stoppini conosce a fondo il mondo dell’associazionismo locale.

“Negli anni dell’amministrazione abbiamo affrontato prima le situazioni più critiche: realtà senza una sede, con difficoltà logistiche oppure con urgenti necessità operative. È stato un lavoro doveroso, ma non è mai stato un punto d’arrivo, bensì di partenza. I progetti in cantiere sono molti, ci sono tanti obiettivi da raggiungere insieme”

Il confronto con le realtà associative del territorio è costante e costruttivo, la dedizione e l’interesse che ha dimostrato l’amministrazione è sotto agli occhi di tutti.

“Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare. È per questo che la continuità amministrativa è così importante. Grazie a questa possiamo garantire non solo il completamento dei progetti già avviati, ma anche l’avvio di nuove iniziative concrete e condivise. Solo così possiamo dare autentico valore al tempo, alle idee, ai sacrifici e al lavoro delle associazioni”

Tra i punti che il candidato sindaco Valter Stoppini intende sviluppare troviamo:

• un piano pluriennale per l’adeguamento e la concessione di sedi associative;

• l’istituzione di un fondo a sostegno dei progetti delle realtà del Terzo Settore;

• la promozione di reti tra associazioni per favorire progetti comuni e una visione integrata di sviluppo del territorio.

“Associazioni culturali, sportive, sociali, Pro Loco e gruppi di volontariato: tutti meritano attenzione e soprattutto strumenti per crescere. L’amministrazione deve essere alleata di chi si prende cura del territorio e delle persone. È quello che ho fatto e che continuerò a fare, con ascolto, concretezza e spirito di comunità. E con la forza di un percorso amministrativo che guarda avanti, senza interruzioni, nel segno della coerenza, dell’empatia e dell’amore per il territorio”.

