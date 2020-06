Valter Stoppini lascia il Pd? “Ci sto pensando, sono profondamente deluso”

A meno di un anno dalla corsa per le prossime amministrative, ad Assisi arriva una ‘bomba’. Valter Stoppini, in lista con il Pd nel 2016 dopo una vita dedicata alla Polizia di Stato, recordman di preferenze con 550 preferenze e un debutto da neofita nel ruolo di vicesindaco, sarebbe pronto a lasciare il Partito Democratico.

“Sto valutando l’uscita dal Pd – anticipa Valter Stoppini alla Nazione – Con l’idea poi, in vista delle prossime elezioni, di dar vita a una lista civica insieme a un gruppo di amici che mi ha dato la disponibilità a seguirmi in questa strada”. Un addio al Partito Democratico che però non è un segnale di abbandono all’attuale giunta: “La volontà – anticipa il vicesindaco, che ha deleghe pesanti come commercio e viabilità – sarebbe quella di sostenere la candidatura dell’attuale sindaco, Stefania Proietti, nel caso decidesse di ricandidarsi”. Rimane da capire cosa succederebbe se la prima cittadina non lo facesse.

Secondo quanto riportato nell’articolo uscito domenica 1 giugno 2020, Valter Stoppini è “profondamente deluso da come il Pd si muove in Assisi e in Umbria. È assente – la spiegazione – manca il dialogo interno, e questo sin dall’inizio del mandato quando ci sarebbe stata la necessità di un supporto, di condivisione delle questioni che stiamo affrontando nell’amministrare la città”.

Intanto, in un breve messaggio inviato anche alla redazione di AssisiNews, Stoppini ringrazia i dipendenti comunali che anche in questo periodo hanno continuato a lavorare e che dall’8 torneranno a farlo a pieno regime. “Vorrei anche ringraziare Proietti – le parole del vicesindaco – per aver messo in campo tutte le iniziative necessarie per evitare il diffondersi del contagio. Un ringraziamento anche ai cittadini assisani che hanno rispettato le norme e che stanno rispettando i consigli sanitari”