Coronavirus in Umbria, positivi, guariti e decessi: il bollettino del 5 giugno

Zero positivi su circa mille tamponi, in ospedale ancora 14 persone di cui 2 in terapia intensiva. Da oggi stop ai bollettini quotidiani

Con questo articolo si conclude l’aggiornamento giorno per giorno del coronavirus in Umbria, che – a meno di aggiornamenti su casi specifici, la Regione manderà da oggi con cadenza settimanale, fermo restando che comunque l’aggiornamento degli stessi avviene quotidianamente ed è consultabile sempre nella specifica area dedicata all’emergenza coronavirus della Regione Umbria. Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di venerdì 5 giugno: complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al coronavirus in Umbria, gli attualmente positivi sono 37 (- 2). I guariti sono 1318 (+ 2); risultano 8 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 76 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 14 (-3); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 23 (+ 1, l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 5 giugno, sono stati effettuati 74.142(+ 938) tamponi. per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria.

(*) I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

Nel bollettino della Protezione Civile di giovedì, risultano terapia intensiva si trovano oggi 338 persone, 15 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5503 persone, 239 meno di ieri. In isolamento domiciliare 32588 persone (-614 rispetto a mercoledì).

Nelle ventiquattr’ore tra mercoledì e giovedì sono morte 88 persone (mercoledì le vittime erano state 71), arrivando a un totale di decessi 33689. I guariti raggiungono quota 161895, per un aumento in 24 ore di 957 unità (mercoledì erano state dichiarate guarite 846 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 868 unità (mercoledì erano stati 596) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ventiquattr’ore tra mercoledì e giovedì sono stati 177 (mercoledì 321). Per quanto riguarda il numero di individui controllati, giovedì sono stati testati 27451 casi (contro i 49953 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 155 persone, ovvero 0,6%.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, giovedì sono stati fatti 49953 test (mercoledì 37299). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 282,2 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 234013.