Crostata alla marmellata di frutta, ricetta facile ‘casereccia’ e procedimento

La crostata alla marmellata di frutta è un dolce buonissimo, semplice e casereccio, molto genuino, perfetto da preparare con l’arrivo dell’estate e delle giornate calde. La marmellata potrete prepararla in casa oppure utilizzarla già pronta un vasetto. Per Assisi News proponiamo una versione di una crostata alla marmellata alla frutta, fresca, fragrante e soprattutto facile da preparare in casa. Un dolce perfetto in ogni momento della giornata, a colazione, per merenda, dopo un pranzo o una cena.

Crostata alla marmellata di frutta, ingredienti. Farina gr 500, zucchero gr 250, burro gr 250, 4 tuorli d’uovo, un limone, odore di cannella in polvere, gr 400 di marmellata (di pesca, albicocca, mela, fragola, frutti di bosco o ciliegie, a scelta secondo il gusto di ognuno).

Crostata alla marmellata di frutta, procedimento. Impastate sulla spianatoia la farina, le uova, lo zucchero, il burro, la buccia del limone grattugiata e la cannella. Lavorate la pasta il meno possibile, copritela con un piatto e fatela riposare per dieci minuti. Dividete la pasta in due parti, spianatela separatamente con il mattarello lievemente infarinato; da una sfoglia ricavate un disco di 20 cm di diametro e ponetelo in una tortiera a bordi bassissimi bene imburrata, versate la marmellata di frutta gusto a scelta (marmellata di pesca, albicocca, fragola, mela, frutti di bosco o ciliegie) sopra la pasta, lisciatela stendendola con la lama di un coltello; con un taglia-pasta a rotella tagliate l’altra sfoglia a strisce della larghezza di un dito che porrete a reticolato sopra la marmellata. Riunite i ritagli di pasta, rimpastateli e stendete la pasta con le mani, assottigliatela, formate un lungo cannello che porrete intorno alla crostata. Indorate la pasta con un rosso d’uovo, passate la tortiera in forno caldo per venti minuti circa. Sfornate la crostata e spolverizzatela con zucchero a velo.

