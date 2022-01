Filetto di maiale al pepe verde, ricetta e preparazione

Diffuso in tutta Italia, si prepara anche in Umbria, regione famosa per l’alta qualità delle carni

Il filetto di maiale al pepe verde è un secondo piatto dal sapore raffinato, perfetto per ogni occasione. Diffuso in tutta Italia, si prepara anche in Umbria, regione famosa per l’alta qualità delle carni. Dal momento infatti che per preparare questo piatto servono pochi ingredienti è fondamentale scegliere la qualità della carne utilizzata. Il filetto di maiale dovrà essere tenero e saporito. Durante la lavorazione

e la cottura è importante fare attenzione a non utilizzare forchette o utensili appuntiti per girare la carne, per non rovinarla.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews!

Filetto di maiale al pepe verde, ingredienti (per 4 persone). Filetto di maiale 750 gr, pepe verde in grani 1 cucchiaio, burro qb, panna fresca 250 gr, Brandy 100 ml, sale qb.

Filetto di maiale al pepe verde, preparazione. Legate con lo spago da cucina i filetti dandogli una forma arrotondata, durante la cottura dovranno mantenere la loro forma iniziale. Aggiungete i granelli di pepe verde alla carne schiacciandola delicatamente per non fare perdere la forma rotonda ai filetti. Ora in una padella antiaderente mettete il burro e fatelo sciogliere a fiamma media. Iniziate la cottura dei filetti facendoli dorare per un paio di minuti su entrambi i lati. Innaffiate i filetti con il Brandy. Salate leggermente la carne e ponetela ora su un piatto, tenendola al caldo. Nella stessa padella preparate la salsa unendo la panna e un pizzico di sale. Una volta pronta la salsa unitela ai filetti lasciando cuocere per pochi minuti. Servire i filetti bel caldi in un piatto piano.

Buon appetito, da AssisiNews!

© Riproduzione riservata