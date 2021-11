Il brustengolo, umbro: ricetta tradizionale e preparazione

Il brustengolo è un dolce caratteristico dell’Umbria, diffuso in tutta la regione in modo particolare a Perugia e ad Assisi dove si può acquistare nelle pasticcerie del luogo. Una torta umbra molto saporita a base di mele preparata cuocendo la polenta per poi toglierla dal fuoco ed aggiungervi zucchero e farina, pinoli, noci, mele, la buccia grattugiata di limone, uvetta. AssisiNews di seguito vi regala una versione della ricetta tipica:

Il brustengolo, ingredienti. Farina di granturco gr. 350, 1 litro di acqua, gr. 100 di pinoli, gr. 100 di zucchero, gr. 100 di zibibbo o uvetta sultanina, una mela tenera, mezzo bicchiere di olio, 4 cucchiai di mistrà, 1 limone, gr. 200 di gherigli di noce.

Il brustengolo, procedimento. Ponete la farina di granturco in una terrina, stemperatela con l’acqua bollente leggermente salata e contemporaneamente mescolate con un mestolo di legno. La pasta dovrà risultare come una polenta abbassata molle. Sbucciate la mela, tagliatela a fettine facendola calare in un piatto e spruzzatela subito con il succo di limone perché non annerisca; aggiungete alla mela i pinoli, le noci tritate a grossa granella, la buccia grattugiata del limone e condite la frutta con lo zucchero, l’olio e il mistrà, che supplisce in questo caso i semi di anice. Mescolate la frutta e unitela alla polenta precedente fatta. Imburrate molto bene una placca o una tortiera, versateci il composto, lasciatelo e stendetelo con la lama di un coltello riducendo la pasta a due centimetri di spessore. Passate la placca in un forno per una ventina di minuti. Il vostro brustengolom è pronto da servire a spicchi in un piattino una volta freddo.

