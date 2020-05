Pappa al Pomodoro “a modo mio”: ingredienti, ricetta e preparazione

"Sprecare non piace a nessuno, pochi ingredienti per creare un piatto sano, leggero ed economico", dice Laura Malfatto/GiustaDiSale

La ricetta della pappa al Pomodoro “a modo mio” è a cura di Laura Malfatto, che con il suo GiustaDiSale (Instagram/Facebook) contribuisce alla rubrica ricette di AssisiNews.

Chi non ha, soprattutto nel fine settimana, un po’ di pane avanzato e non più fresco? Sprecare non piace a nessuno. Con pochi ingredienti possiamo creare un piatto sano, leggero ed economico. Questa versione della Pappa al pomodoro non è fedele alla tradizione dei puristi, ma vi assicuro che vi sorprenderà. Dosi per 2 piatti abbondanti.

La Pappa al Pomodoro a modo mio, ingredienti. 250 ml di brodo vegetale, 80/100 gr di pane raffermo, 400 gr di pomodori datterini in barattolo, 1 spicchio di aglio, un mazzetto di basilico fresco, 1/2 cucchiaino di zucchero, olio, sale e pepe QB.

La Pappa al Pomodoro a modo mio, preparazione. In un tegame dai bordi alti far rosolare a fiamma bassissima lo spicchio di aglio. Togliere l’aglio, versare il pomodoro e cuocere per altri 20 minuti circa. Aggiungere il pane tagliato a tocchetti, il basilico, il brodo e cuocere a fiamma bassa 20/30 minuti girando spesso. Eliminare il basilico ed aggiustare di sale e pepe. Lasciare riposare per qualche ora (meglio una notte intera in frigo). Se si desidera una consistenza più omogenea frullare il composto con il minipimer. Servire a temperatura ambiente guarnito con basilico fresco e un filo di olio.

Buon appetito, da AssisiNews!