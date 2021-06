Le meringhe fatte in casa, ricetta e preparazione

Le meringhe sono un dolce diffuso in tutta Italia e non solo, croce e delizia di chi ama fare i dessert in casa, perché farle perfette non è così semplice. In Umbria vengono preparate un po’ ovunque, molto diffuse in tante pasticcerie e bar della nostra regione dove possono essere acquistate o da sole o a guarnizione di svariate tipologie di dolci. AssisiNews offre ai propri lettori una ricetta arrivata da una lettrice, facile e collaudata che riuscirà anche a chi non ha una grande dimestichezza per una preparazione di un dolce semplice che dovrà risultare però equilibrato per essere gustoso, non stucchevole e piacevole al palato.

Le meringhe fatte in casa, ingredienti. (Per 8 persone) 250 gr di zucchero (per una riuscita perfetta è consigliato lo zucchero extra fine), 125 gr di albume d’uovo. Per fare le meringhe più carine e divertenti è consigliabile aggiungere colorante alimentare q.b. In ogni caso il peso dello zucchero dovrà sempre essere il doppio del peso dell’albume.

Le meringhe fatte in casa, preparazione. Versare gli albumi nella ciotola della planetaria o in una ciotola di vetro se si decide di utilizzare una frusta (non utilizzare una ciotola di plastica). Unire lo zucchero un cucchiaio alla volta agli albumi e montare sulla planetaria o con una frusta a mano in maniera molto veloce in una ciotola per 5 minuti. Una volta raggiunta la consistenza riempire una saccapoche con il composto e dare forma alle vostre meringhe su di una teglia da forno foderata con della carta forno. Infornare le meringhe a 100°C a forno ventilato per circa 45 minuti (tempo necessario per la cottura di meringhe di piccole/medie dimensioni) lasciandole all’interno del forno in cottura. Il tempo della cottura varia come detto a seconda delle dimensioni. Per un’ottima riuscita durante la cottura lo sportello del forno non dovrà essere totalmente chiuso, con l’aiuto di un mestolo di legno o di una pallina di carta stagnola potrà rimanere leggermente aperto. Le meringhe saranno cotte quando non faranno resistenza e si staccheranno da sole dalla carta da forno. Gustatele in solitaria, accompagnate ad un caffè o ad una bevanda calda o fredda, ottime per farcire dolci e dessert. Per conservarle, è consigliabile chiudere le meringhe in un barattolo in vetro sigillato.

