Coronavirus in Umbria, il bollettino del 20 giugno 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 27 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era di 8 persone). Invariato il numero delle vittime da inizio pandemia, 1.418.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 56.744 a 56.771 (appunto 27 positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 54.432 a 54.463 (31 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 894 a 890 (meno 4; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.371, per un totale da inizio pandemia di 957.630 (ieri erano 956.259), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 2.809, per un totale di 467.549 (ieri erano 464.740). I ricoverati scendono da 34 a 30, meno 4, di cui 4 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 45). Gli isolamenti contumaciali scendono da 617 a 609 (meno 8).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale, ferma però al 18 giugno 2021. Ad Assisi i positivi attuali sono fermi a 5, invariati, e anche i guariti restano 2.156. I casi positivi in totale da inizio pandemia sono fermi a 2.213, invariati, e anche le persone in isolamento contumaciale rimangono 5. Nessuna persona è ricoverata, come ieri. I decessi da inizio pandemia rimangono 52. In realtà ieri l’amministrazione comunale ha dichiarato che Assisi è Covid free.

A Bastia Umbra, i positivi attuali rimangono 12, invariati. I guariti, tra ieri e oggi, restano 1.849. I casi positivi da inizio pandemia sono fermi a 1.910, invariati. Gli isolamenti contumaciali restano 11. Una persona è ricoverata, invariata, non in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia rimangono 49.

A Bettona non ci sono casi positivi, invariato rispetto a ieri, mentre i guariti sono sempre 353, invariati. I casi positivi da inizio pandemia sono sempre 362, invariati rispetto a ieri. Nessuno è in isolamento contumaciale, invariato. Nessuna persona è ricoverata. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali sono fermi a 1, invariati, e anche i guariti sono sempre 355, invariati. I casi positivi totali sono fermi a 362, invariati, e anche le persone in isolamento contumaciale sono sempre 1. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia restano 6, invariati.

© Riproduzione riservata