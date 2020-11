Maritozzi con l’uvetta umbri: ricetta, ingredienti e preparazione

I maritozzi con l’uvetta umbri sono un dolce molto diffuso nel centro Italia. Ottimi a colazione o per merenda, spesso vengono anche spaccati a metà e farciti nella parte interna con della panna montata o della crema pasticciera. I maritozzi con l’uvetta sono buonissimi da gustare anche al naturale, spolverati con dello zucchero a velo o glassati nella parte superiore.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews

I maritozzi con l’uvetta umbri, ingredienti. 4 uova intere, 1 rosso d’uovo, 180 gr di zucchero, 100 gr di burro, 3 cucchiai d’olio extra vergine di oliva, buccia grattugiata di due arance, 2 pizzichi di sale, 200 gr di lievito di birra, 1 bicchiere di acqua, 350 gr di uvetta, 1,150 gr di farina 00. Per guarnire: zucchero a velo q.b. oppure, per la glassa, 150 gr zucchero a velo, 1 albume d’uovo, succo di 1/2 limone.

I maritozzi con l’uvetta umbri, preparazione. Iniziare sbattendo bene lo zucchero con le uova in un contenitore. Una volta terminato questo primo passaggio, aggiungere l’olio, il burro freddo, il sale e la buccia delle arance grattugiata. Nel frattempo sciogliere il lievito di birra nel bicchiere di acqua tiepida e aggiungerlo al composto insieme alla farina e all’uvetta precedentemente ammollata in acqua fredda per 10 minuti. Ora impastare bene il tutto e formare i maritozzi. Lasciate lievitare per 2 ore in un luogo caldo (i maritozzi hanno un tempo di lievitazione un po’ lungo. Il consiglio è di prepararli la sera prima e lasciarli lievitare tutta la notte). Appena la lievitazione sarà stata raggiunta, infornare per 15 minuti a 200 gradi. Spolverare i maritozzi una volta freddi con zucchero a velo oppure glassarli. (Per fare la glassa: in una ciotola mettere l’albume e sbatterlo leggermente con una forchetta, aggiungere lo zucchero a velo setacciato e mescolare un po’ e unire anche il succo di limone. La glassa dovrà risultare liscia e senza grumi).

Buon appetito, da AssisiNews!