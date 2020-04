Pasta integrale con zucca, chips di zucchine, feta e nocciole: ricetta e preparazione

La pasta integrale con zucca, chips di zucchine, feta e nocciole è un primo piatto appetitoso, perfetto per un pranzo in compagnia con amici e parenti. I colori e i sapori di questo primo piatto sapranno conquistare tutti i palati, dai più semplici e anche i più esigenti. Un piatto buono da cucinare in tutte le stagioni, con ingredienti sempre sani e genuini. La ricetta è a cura di Laura Malfatto, che con il suo GiustaDiSale (Instagram/Facebook) contribuisce alla rubrica ricette di AssisiNews.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews!

Pasta integrale con zucca, chips di zucchine, feta e nocciole: ingredienti. 400 gr di fusilli integrali, 500 gr di zucca, 150 gr di parmigiano grattugiato, 200 gr di feta, 20/30 nocciole, 3/4 zucchine, olio, sale e pepe QB.

Pasta integrale con zucca, chips di zucchine, feta e nocciole: preparazione. Mondare la zucca e tagliarla a tocchetti. Rivestire una placca con carta da forno e cuocere la zucca, condita con poco sale e un filo di olio, a 180 per circa 30 minuti. Mettere la polpa della zucca in un recipiente aggiungere il parmigiano e frullare con il minipimer. Nel frattempo tagliare sottilmente, meglio se con un mandolino, le zucchine. Condirle con olio e sale e testarle nel forno a 160 gradi fino a quando non risultano dorate e croccanti. Cuocere la pasta integrale in acqua bollente e salata. Scolarla e condirla con la crema di zucca, la feta sbriciolata, le chips di zucchine e le nocciole precedentemente pestate in un mortaio. Servire con un filo di olio e una spolverata di pepe.

Buon appetito, da AssisiNews!