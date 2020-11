Polenta umbra al sugo e salsicce sulla spianatoia: ricetta storica e preparazione

La polenta umbra al sugo e salsicce sulla spianatoia è uno dei piatti storici della tradizione locle. Da gustare principalmente in autunno e in inverno, piatto molto diffuso anche ad Assisi e nelle zone circostanti. In molte famiglie umbre fino a pochi anni indietro era uso mangiare la polenta addirittura sulla spianatoia. I commensali si mettevano intorno e ognuno si faceva da una parte mangiando regolarmente la sua porzione, i bambini, considerandolo un avvenimento, facevano a gara per mangiarne più che potevano dando al vuoto le forme più strane. Diversamente raccoglievano la polenta nei piatti, oggi molto usati quelli appositi di legno, e la servivano subito.

Polenta umbra al sugo e salsicce sulla spianatoia, ingredienti (per 4 persone). 600 gr di farina di granoturco, mezzo litro di ragù salsicce incluse (preparato con burro, 300 gr di macinato, 200 gr di salsicce che dovranno rimanere intere, a discrezione aggiungere qualche spuntatura di maiale sempre da mangiare intere accompagnate alla polenta, sale, sedano, carota, 200 gr di pomodori pelati e passati, salsa di pomodoro), 60 gr di pecorino umbro, sale.

Polenta umbra al sugo e salsicce sulla spianatoia, preparazione. Versate due litri di acqua in una pentola, salatela, ponete la pentola al fuoco e quando bollirà gettateci la farina a pioggia mescolando con un mestolo per tutta la durata della cottura della polenta, così evitate che si formino grumi e che si attacchi nel fondo. La rotazione del mestolo dovrà avvenire sempre nella stessa direzione. Fate cuocere la polenta per una mezz’ora.

Nel frattempo avrete preparato il ragù, lasciando intere le salsicce e le spuntature, che dovranno poi essere gustate intere unite alla polenta. Rovescaiate la polenta poi sulla spianatoia leggermente bagnata, lisciatela stendendola con la lama di un coltello ad un’altezza di 2 cm di spessore, condite la superficie con il ragù e con il pecorino grattugiato, aggiungete sopra alla polenta le salsicce e le spuntature lasciate intere. Gustate il tutto in un unico piatto, possibilmente utilizzando gli appositi piatti rettangolari in legno.

Per arricchire un piatto già ricco, si possono aggiungere anche i funghi: circa 150 grammi tra misti e porcini, da aggiungere nel sugo.

Buon appetito, da AssisiNews!