Schiacciata umbra alla cipolla, ricetta e preparazione

La schiacciata alla cipolla è una delle prelibatezze della regione Umbria. Un piatto che veniva preparato quando nei paesi della regione cuore verde d’Italia si cuoceva il pane, semplice e facile da preparare. Una prelibatezza povera ma ricca di gusto. Nella tradizione storica un tempo la schiacciata umbra alla cipolla si preparava con la pasta avanzata del pane stesso e veniva poi arricchita con strutto e olio e poi condita con le cipolle e la salvia. La schiacciata, diffusa in tutta l’Umbria, ad Assisi e nei dintorni, prelibatezza tipica di Cannara dove viene preparata con la nota ed esclusiva cipolla di Cannara, viene servita, ancora oggi, come antipasto, ma anche come piatto unico.

Schiacciata umbra alla cipolla, ingredienti. Pasta di pane gr. 400 oppure impasto classico con gr. 350 di farina 0, ml 180 di acqua tiepida, gr 8 di lievito di birra fresco, gr. 8 di sale; mezzo bicchiere di olio, gr. 30 di strutto (per chi non desidera utilizzare lo strutto, classico ingrediente della ricetta originale, può sostituirlo con olio extra vergine di oliva), una cipolla normale, un ciuffo di salvia.

Schiacciata umbra alla cipolla, ingredienti. Tagliate la cipolla a fettine e ponetela in un piatto, spolverizzate con il sale fino, mescolate bene la cipolla e tenetela sotto sale qualche minuto. Lavate bene la salvia, tagliuzzatela con un coltello. Unite alla pasta lo strutto, l’olio e il sale, lavoratela per qualche minuto, stendetela e ponetela in una placca bene imburrata. Scolate l’acqua che la cipolla avrà estratto, aggiungete alla cipolla la salvia, mescolate e ricopriteci la pasta, condite tutto con abbondante olio. Passate la placca in formano caldo per circa venti minuti. Tagliate a rettangoli o a spicchi la schiacciata umbra a alla cipolla e servitela.

