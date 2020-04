Semplice delizia con riso soffiato, Mars e cioccolato fondente: ingredienti, ricetta e preparazione

La ricetta semplice delizia con riso soffiato, Mars e cioccolato fondente è a cura di Laura Malfatto, che con il suo GiustaDiSale (Instagram/Facebook) contribuisce alla rubrica ricette di AssisiNews.

Questo piatto è dedicato con il cuore a tutte le donne. Ma come – penserete – una ricetta così semplice? Non potevi trovare qualcosa di più difficile? No, il punto è che avrei certamente potuto trovare altro. Ma non ho voluto. Perché per fare qualunque cosa ci vuole “mestiere” e volontà. E spesso sono proprio le donne che faticano di più nel farsi riconoscere capacità. Donne che si sacrificano e che sorridendo portano avanti mille impegni. Donne concrete che rendono speciali le vite di molte famiglie con abilità, con piccole attenzioni o grandi sacrifici. Donne forti, capaci di fare grandi cose. Ecco perché un piatto facilissimo. Perché sono le donne che spesso trasformano in semplice ciò che non lo è. E il mio augurio è che la vostra, la nostra voce venga sempre riconosciuta. Se così non fosse, allora spero tutte abbiano l’istinto di cambiare timbro, tono. E se serve anche volume.

Semplice delizia con riso soffiato, Mars e cioccolato fondente, ingredienti: 80 gr riso soffiato, 50 gr burro, 2 Mars, 1 pizzico di sale, 1 stecca di cioccolato fondente, latte QB.

Semplice delizia con riso soffiato, Mars e cioccolato fondente, preparazione. Sciogliere a bagnomaria il burro e i Mars. Aggiungere il riso soffiato e mescolare bene. Sciogliere a fuoco basso, con poco latte, la tavoletta di cioccolato. Rivestire la base di ogni stampino mono dose con il cioccolato fuso. Riempire con il riso soffiato ogni stampo fino all’orlo. Riporre in frigo per almeno 3 ore. Oppure in surgelatore per un’ora. Togliere dagli stampini e gustarli dopo qualche minuto.

Buon appetito, da AssisiNews!