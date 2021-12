Strudel di mele: ricetta facile, ingredienti e preparazione

Un dolce a pasta arrotolata ripieno di mele, pinoli, uvetta e profumato con la cannella: tipico dl Trentino Alto Adige e diffuso in tutta Italia, anche in Umbria

Lo strudel di mele è un dolce a pasta arrotolata ripieno di mele, pinoli, uvetta e profumato con la cannella. Lo strudel di mele ha origini turche. Poi nel tempo il buonissimo dolce, adatto in ogni momento della giornata – colazione, merenda, dopo pranzo o dopo cena – si diffuse in tutta Europa ed ora è considerato un dolce tipico del Trentino Alto Adige (più precisamente del Sud Tirolo) e dell’Austria. Un dolce che viene preparato in tutta Italia, molto diffuso anche in Umbria. Come per tutte le ricette, sono diverse le versioni che variano in maniera particolare per la base utilizzata, pasta brisee, la pasta matta o addirittura la pasta sfoglia. Ci sono anche ricette salate di varie tipologie. Lo strudel dolce, può essere servito accompagnandolo con crema inglese, panna montata o al naturale con un’abbondante spolverata di zucchero a velo. Questa che AssisiNews propone ai suoi lettori, è una versione classica e facile per preparare il vostro strudel di mele in casa.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews!

Lo strudel di mele, ingredienti (per 6 persone). 250 gr di farina 00, 50 gr di burro, 1 uovo, 1 cucchiaio di zucchero, 5 cucchiai di acqua, 1 pizzico di sale; Ingredienti per la farcia: 800 gr di mele, 70 gr di burro, 100 gr di zucchero, 80 gr di uvetta, 50 gr di pinoli, 100 ml di rum, 2 cucchiai di pangrattato, 1 pizzico di cannella, 1 scorza di limone, zucchero a velo q.b.

Lo strudel di mele, procedimento. Iniziare preparando la pasta strudel impastando farina, uovo, burro fuso intiepidito, zucchero, un pizzico di sale. Man mano aggiungere all’impasto 5-6 cucchiai di acqua. Una volta che l’impasto avrà preso la sua forma, realizzare una palla ed avvolgerla in un telo infarinato. Ora lasciare riposare per 30 minuti. mentre l’impasto starà riposando, iniziare a preparare il ripieno con il quale lo strudel sarà farcito. Sbucciare le mele, eliminare il torsolo, tagliarle a fettine e metterle a bagno con l’uva sultanina nel rum per 30 minuti. Rosolare il pangrattato con 40 gr di burro, mescolare lo zucchero con la cannella e la scorza di limone grattugiata. Ora potrete tornare alla pasta: stenderla su un foglio di carta forno formando una forma a rettangolo molto sottile. La sfoglia che avrete steso dovrà essere sottilissima facendo massima attenzione a non romperla creando fori. Una volta stesa bene, trasferite la pasta sulla teglia da forno. Spennellare la sfoglia di pasta strudel con burro e pangrattato.

Ora stendere sopra alla pasta ben stesa lo strato di mele e uvetta, aggiungere i pinoli, il tutto nella parte centrale, lasciando liberi i bordi del rettangolo di pasta formato. Guarnire il tutto con il misto fatto di zucchero, cannella e scorza di limone. Ora arrotolare lo strudel su se stesso chiudendo bene tutte le aperture. Nella parte superiore dello strudel ora chiuso, che potrete spennellare in superficie con il burro sciolto rimasto, è consigliabile fare dei piccoli tagli con la lama di un coltello. Infornare la strudel per la cottura nel forno ben caldo a 180°C per 50 minuti. Una volta pronto lo strudel di mele, sfornare e lasciare freddare. Spolverizzare lo strudel di mele con dello zucchero a velo q.b., tagliare a fette e servire. Lo strudel di mele può essere servito, a discrezione di ognuno, anche accompagnato con crema inglese, panna montata o gelato alla crema, al fiordilatte o al cioccolato.

Buon appetito, da AssisiNews!

© Riproduzione riservata