Tagliatelle con fichi e prosciutto: piatto stagionale, ricetta e preparazione

Le tagliatelle con i fichi e il prosciutto, ricetta odierna che ci arriva direttamente da Luigi S., lettore di AssisiNews, rappresentano un primo piatto adatto ad un pranzo o ad una cena estiva o autunnale. In questo periodo di settembre, quando i fichi sono ben maturi, questo piatto risulta essere davvero una delizia per il palato. Un piatto ben equilibrato che fonde i sapori del prosciutto e dei fichi in maniera unica. Una preparazione semplice, seguendo gli accorgimenti e i consigli che oggi arrivano da un lettore – che ringraziamo – direttamente alla redazione di AssisiNews.

Tagliatelle con fichi e prosciutto, ingredienti (per 4 persone). 350 gr di tagliatelle (a piacimento, se volete, potrete utilizzare anche pasta corta), 4 fichi (maturi, ma duri), 150 gr di prosciutto crudo tagliato a fettine e poi a pezzettini, 4 cucchiai di olio, sale qb, pepe nero a piacimento, scaglie di parmigiano qb per condire.

Tagliatelle con fichi e prosciutto, procedimento. Iniziare la preparazione tagliando il prosciutto a pezzettini non troppo piccoli e non troppo fini e far rosolare in una padella con un po’ di olio. Nel frattempo lavare i fichi tagliandolo a spicchi e sbucciandoli eliminandola parte superiore. Quando il prosciutto sarà diventato croccante, togliere dalla padella e mettere in un contenitore a risposare. e raffreddare. Lasciare l’olio restante al fondo di cottura del prosciutto nella padella, aggiungere all’olio rimasto nella stessa i fichi tagliati a spicchi e farli cuocere a fuoco basso per qualche minuto, fino a quando gli spicchi non inizieranno a diventare molli e sfaldati. Iniziare la cottura delle tagliatelle (ottima anche la pasta corta, a vostro piacimento) in abbondante acqua salata, scolatele al dente (raccomandazione!) e aggiungetele ai fichi. Una volta aggiunti i fichi, aggiungere anche il prosciutto che era a riposare e a raffreddare ben rosolato. Aggiungere una manciata di pepe nero, qb a seconda dei gusti di ognuno e far saltare le tagliatelle (o la pasta corta) con fichi e prosciutto per qualche minuto per farle insaporire nella padella di cottura. Impiattare e servire le tagliatelle (o la pasta corta) con fichi e prosciutto aggiungendo direttamente nel piatto da portata le scaglie di parmigiano (nella tipologia e nella quantità che preferite).

Buon appetito, da AssisiNews!