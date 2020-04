Alessio Finauro e Marco Pucci donano i cioccolatini del cuore a tre strutture ospedaliere della Lombardia

Un gesto d'amore e di speranza giunto da due "ragazzotti" di Assisi che ha lasciato il segno in chi lotta in prima linea ormai da molto tempo (FOTO)

(Ste. Ber.) Un gesto spontaneo e anche un budget contenuto hanno potuto produrre questo effetto. È il pensiero che due poco più quarantenni di Assisi, Alessio Finauro e Marco Pucci, hanno voluto donare a tre realtà ospedaliere: all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla struttura ospedaliera di Seriate in provincia di Bergamo, e all’ospedale Maggiore di Lodi. Tanti dolci cioccolatini, riportanti i colori dell’arcobaleno nella loro confezione, un cuore disegnato in segno di speranza e la scritta “GRAZIE”. Un gesto d’amore, che da Assisi ha colpito il cuore di chi in prima linea combatte contro il Covid-19 ormai da tempo. Un gesto che è stato apprezzato da tutti, con felicità, gioia e appunto dolcezza , in un momento così particolare e difficile.

“Un grazie grande come quello che vi meritate – hanno scritto Alessio Finauro e Marco Pucci nella lettera che ha accompagnato la donazione – e verde come la speranza che ci accomuna. Una mascherina del vostro colore, una mascherina che è innanzitutto vostra, e poi è diventata anche un qualcosa di necessario per noi! Un dispositivo che abbiamo scelto come icona, perno del gesto fatto, per sottolineare un concetto che nasconde tante storie, stavolta troppe pure! Due nomi, quelli di due ragazzotti di Assisi, di 41 e 42 anni, due nomi in rosso come la passione, quella che ci fa notare i piccoli e i grandi dettagli, due amici che fortunatamente sensibili, hanno sentito, letto e visto le vostre storie anche col cuore, quello grande che contiene tutto, stavolta il progetto pure, come dimostra la carta dei cioccolatini”.

“Il nostro è un semplice gesto, un piccolo pensiero; non regaliamo una grande somma e nemmeno una grossa mangiata. È solo uno slancio, uno scatto d’amore, forse un qualcosa di irrazionale in parte, irrefrenabile e sincero come poco altro. Il nostro omaggio – dicono – è una dolce carezza che speriamo un cioccolatino vi possa donare; se riuscirà a dimostrare la nostra gratitudine e vicinanza allora avremo fatto gol! Il cielo da qualche settimana è sempre scuro, è vero, ma dobbiamo pensare che coi nostri gesti e sorrisi da una parte e con l’aiuto di Dio dall’altra si sentirà circondato, e si dovrà per forza aprire! Auguri per una Pasqua Serena il più possibile, ma Santa e Nuova sicuramente, per tutti!”.

Alessio Finauro e Marco Pucci sono riusciti nella donazione anche grazie a tante collaborazioni, che attraverso AssisiNews vogliono ringraziare: “Grazie alle seguenti realtà locali vostre, ognuno coi suoi tempi, i suoi modi, con i suoi mezzi e informazioni è stato utile e insieme fondamentali per poter permettere la fase esecutiva del progetto. Grazie a Cittadinanza attiva Lombardia, Bergamo unica, Bergamo in centro, Bergamo news, Ufficio comunicazione e relazioni esterne ospedale Papà Giovanni XXIII, Leandro Ruggerii, Prima Bergamo, Profilo Bergamo alta, Bergamo i love you, Bergamo salute rivista”.