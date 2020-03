Moreno Landrini positivo al tampone, il sindaco di Spello ricoverato a Terni

Il sindaco di Spello Moreno Landrini è risultato positivo al tampone per il Covid-19 e si trova ricoverato all’ospedale di Terni.

“Carissimi cittadini, Vi rendo note le condizioni di salute del nostro Sindaco Moreno Landrini. Il tampone effettuato – recita la nota del Comune di Spello a firma del vicesindaco Guglielmo Sorci – ha dato, purtroppo, esito positivo per Covid-19. Dopo una prima assistenza presso l’ospedale di Foligno, il personale medico ha ritenuto opportuno trasferire il Sindaco presso l’azienda ospedaliera di Terni dove riceverà le dovute terapie in modo intensivo. Vi comunico – scrive il vicesindaco – che sono stati attivati i protocolli sanitari previsti dal Dipartimento di prevenzione della Asl Umbria 2 – Distretto di Foligno da applicare alle persone che sono venute in contatto con il Sindaco nell’ultimo periodo, così come è stata effettuata la sanificazione degli ambienti del palazzo comunale. La Giunta, i Consiglieri comunali e l’Amministrazione comunale tutta formulano il migliore augurio di pronta guarigione al nostro Sindaco, che non mancherà certo di far valere la sua tenacia anche in questo delicato momento”.