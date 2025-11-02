Assisi, tra promesse e realtà: la sfida della politica è dare un’anima alla continuità

La nuova giunta Stoppini a circa sei mesi dal voto tra primi atti concreti, vecchie ombre e la necessità di una visione che vada oltre l’ordinaria amministrazione

(Stefano Berti) Ad Assisi la politica sembra vivere in equilibrio tra passato e futuro, tra la voglia di cambiare e la tentazione di restare fermi. La nuova giunta guidata dal sindaco Valter Stoppini, erede del centrosinistra di Stefania Proietti, ha promesso concretezza, vicinanza ai cittadini e continuità amministrativa.

Ma ad oggi, di nuovo, poco si è mosso: il progetto “Assisi per tutti” per rendere la città più accessibile, i primi interventi sulla viabilità, l’avvio dei lavori per il centenario francescano del 2026. Ma la città percepisce ancora un ritmo lento, una gestione che fatica a trasformarsi in visione.

La vittoria elettorale, seppur confermata, è arrivata con margine stretto e affluenza in calo. Segno che la fiducia c’è, ma non è cieca. Sullo sfondo, intanto, si riaffacciano vecchie questioni – e una opposizione in consiglio comunale più battagliera rispetto al recente passato: tensioni sulle Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e Castelnuovo, dibattiti e qualche polemica con la Regione, sospetti di poca trasparenza su suoli pubblici sfruttati e non pagati, fondi e incarichi dubbiosi, opere datate e non manutentate. Segnali – certamente da decifrare e analizzare – che, se ignorati, rischiano di diventare crepe profonde.

Eppure Assisi oggi ha un’occasione rara. Potrebbe essere molto più di un Comune ben amministrato: in tempi come quelli di oggi, potrebbe addirittura diventare un modello politico locale ma non solo, un laboratorio di buona governance capace di ispirare anche oltre i confini umbri, ma questa ipotesi – perlomeno al momento – la si vede molto lontana.

Il centenario di San Francesco è alle porte e rappresenta un banco di prova: se sarà gestito con visione, potrà lasciare un’eredità duratura di sviluppo, turismo sostenibile e inclusione; se ridotto a passerella, resterà solo un’occasione mancata.

In una Assisi che sta attirando – per la sua incommensurabile bellezza – flotte di turisti anche in periodi un tempo ‘meno pieni’, come in questo fine settimana festivo di Ognissanti folto di turismo nazionale e internazionale a riempirne piazze e vie, la sfida allora è chiara: passare dalla manutenzione del consenso alla costruzione del futuro.

Perché Assisi non ha bisogno solo di continuità, ma di una leadership capace di guardare lontano, di un progetto che unisca spiritualità, innovazione e comunità. Solo così la città del Santo Patrono d’Italia potrà tornare a essere anche la città della buona politica — non un trofeo da conquistare, ma un esempio da seguire.

E solo chi riuscirà a trasformare questa continuità in innovazione, chi saprà unire il pragmatismo della buona gestione alla forza di una visione – con le Elezioni Politiche alle porte nel 2027 – potrà forse guardare davvero a Roma.

Gli altri resteranno prigionieri delle solite dinamiche di paese, in una Assisi – città da fare invidia a tante altre nel mondo – che paese proprio non è e che meriterebbe non solo promesse mantenute, ma un progetto che la faccia tornare punto di riferimento, non di transito, della politica umbra e non solo.

