Tourné 2022/2023 si chiude con un bilancio più che ottimo

Molto soddisfatti gli organizzatori per la grande risposta del pubblico, già al lavoro per la prossima edizione

Daniele Silvestri, Roberto Mercadini, Angelo Duro, Pierluca Mariti, The Niro, Marco Masini, Alex Britti, Angelo Branduardi, Nate Martin & Sign Gospel, Jonathan Canini, Ruggero de i Timidi, Francesco Montanari, ArtNiveau, Fab Mayday & the Exodus Band, Marco Travaglio, Rick du Fer, Fabrizio Moro, Bouquet of Madness, Lisa Manara, Guido Catalano, Claudio Vignali, 40 Fingers, Fask, Pink Floyd Legend, gli allievi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Barbascura X, Davide Rocca, Canto Libero, Ensemble Symphony Orchestra, Biancosangue, Skalli Bortolotti, Luisa Pisetta, Checco Zelone, Teo Mammucari. Questi i protagonisti di Tourné 2022/2023, promossa da Aucma e Mea Concerti, che dallo scorso 29 ottobre al 30 maggio ha invaso Assisi, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Narni, Montefalco, Orvieto, Panicale, Perugia, Spello, Spoleto e Trevi tra musica, stand up comedy, reading e teatro.

Un viaggio che ha attraversato l’Umbria con grandi nomi dello spettacolo, ma, al contempo, con lo sguardo rivolto ai talenti emergenti, come nel caso del progetto “Foyer on air”, reso possibile grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria, che ha portato alla realizzazione di una narrazione video degli eventi in programma che è andato a valorizzare non solo l’evento stesso, ma anche i suggestivi luoghi ospitanti in tutta la loro bellezza e storia.

Una serie di appuntamenti, quelli di Tourné 2022/2023, che spesso hanno registrato il tutto esaurito per un bilancio più che ottimo. «Siamo molto soddisfatti per questa stagione, soprattutto in termini di partecipazione – commentano gli organizzatori – Abbiamo avuto sempre molte presenze e il nostro grazie va non solo a tutte le realtà che con noi hanno collaborato alla realizzazione della stagione, ma va al “nostro” pubblico che ci segue da anni sempre più numeroso, e ai nuovi fruitori. Scegliendo infatti diverse forme di arte che, di volta in volta, destano l’interesse di differenti tipologie di spettatori, vediamo un interscambio generazionale che si alterna di evento in evento. Condividere cultura è senz’altro uno dei nostri scopi principali e vedere la grande risposta, che anche quest’anno è stata più che generosa, ci fa capire che stiamo facendo un buon lavoro». «Una stagione, quella appena conclusa – commenta il direttore artistico Gianluca Liberali – che ha segnato il ritorno di un grande evento al PalaBarton, lo spettacolo di Checco Zalone, evento di grande portata che dimostra, come già in altre occasioni passate, la necessità di avere a disposizione uno spazio strutturato adatto a Perugia».

Pensando alla carrellata di eventi di Tourné 2022/2023 che si sono susseguiti, Liberali sottolinea l’importanza di dare continuità alle politiche regionali in merito al sostegno alle imprese culturali per l’attività di pubblico spettacolo: «Solo così potremo proseguire a portare cultura in Umbria durante tutto l’arco dell’anno, a prescindere dalle date strategiche delle stagioni. Anzi, è proprio durante i periodi che sembrano meno accattivanti che dobbiamo tenere vive le città, soprattutto i centri dei Comuni più piccoli dove occorre un punto di riferimento che vada a valorizzarne i luoghi di cultura in modo più costante, creando diversi momenti di aggregazione sociale. Fondamentale per questo è fare rete, quindi, anche con le Istituzioni locali e e cercare eventi diversificati che siano site-specific, costruiti appositamente per ogni comunità, che sia un borgo o una grande città, e in base al tipo di pubblico di appartenenza».

Aucma e Mea Concerti non fanno pause e sono già al lavoro per il prossimo anno. Già annunciati infatti Max Gazzè ad Assisi e Luca Ravenna a Spoleto a settembre.

La stagione Tourné 2022/2023 è stata realizzata in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune della Città di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Narni, Comune di Montefalco, Comune di Orvieto, Comune di Panicale, Comune di Perugia, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnico Fattoria Creativa.

(La stagione di Tourné 2022/2023 è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

