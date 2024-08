Reazione a catena, nella puntata di domenica 18 agosto sconfitti i concorrenti assisani

Reazione a catena, nella puntata di domenica 18 agosto 2024 sconfitti i concorrenti assisani che tra l’altro – un po’ un’ironia della sorte, vista la città da cui arrivano – non riescono a raddoppiare nell’intesa vincente non rispondendo a una “domanda” sui dieci comandamenti.

Dura così solo una puntata l’avventura di Giulia, Lorenzo e Samanta nel preserale di Rai1; a segnalarcelo un lettore, che ringraziamo, via la pagina Facebook di Assisi News. I tre concorrenti si presentano dicendo di venire dall’Umbria e nello specifico da Assisi e di essersi conosciuti al liceo e all’università. “Una città bella come tutta l’Umbria, il cuore pulsante di una nazione splendida”, il commento di Pino Insegno nello scoprire da dove arrivano i tre. Per la cronaca, Lorenzo è di Tordandrea e Giulia, la ragazza al centro, di Petrignano. Gli umbricelli sono invece un tipo di pasta tipica della regione, dei grossi spaghetti fatti a mano con acqua e grano duro chiamati anche umbrichelli e maggiormente conosciuti come strangozzi.

Purtroppo per “Gli umbricelli”, domenica 18 agosto 2024 il gioco è finito di nuovo in favore degli Essenziali, Alessandra Laura, Fabrizio, i campioni in carica, e nonostante tra l’altro i concorrenti avessero accumulato un bel bottino di 83.000 euro. “Grazie davvero per la vostra simpatia e bravura”, il commiato del conduttore. Per i tre concorrenti assisani di Reazione a Catena, comunque un’esperienza da ricordare.

Screenshot RaiPlay

