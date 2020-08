Martina Colombari, l’ex Miss Italia in ‘vacanza’ ad Assisi (foto)

Terzo soggiorno ad Assisi per Martina Colombari. L’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1991, è nella città serafica per partecipare a un corso di meditazione che si svolge, a giudicare dalle stories di Instagram, nelle campagne di Assisi. A svelarlo al suo milione di fan la diretta interessata, con scatti e storie dalla città serafica e nello specifico dalla Piazza di San Francesco e dalle zone circostanti.

E proprio su Instagram si scopre la passione di Martina Colombari per Assisi, che da almeno tre anni passa qualche giorno nella città serafica. Spesso, come aveva confessato l’anno scorso, in ritiro spirituale da sola, in attesa di andare in vacanza con la famiglia.

Complice la pandemia di Coronavirus, si allunga dunque la lista dei vip che fanno vacanze in Umbria. Prima di Martina Colombari, ad Assisi era arrivata la coppia Luca Onestini e Ivana Mrázová. A Spello invece erano stati avvistati Ermal Meta e la coppia Francesco Totti-Ilary Blasi. In questi giorni a Gubbio c’è poi la Iena Matteo Viviani. Ancora prima Filippa Lagerback aveva visitato Castelluccio di Norcia e l’attore Luca Capuano era stato visto a Rasiglia.