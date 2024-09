A Ideattivamente è Back to S….team!

“La scuola sta per iniziare, ma per noi di IdeAttivaMente non è mai finita! Impegnati ormai da quasi 8 anni nel mondo dell’education – dicono dall’attività – il team degli ‘Attivatori’ (ci piace chiamarci così) è da mesi concentrato sui nuovi progetti scolastici riguardanti il mondo delle S.T.E.M. o S.T.E.A.M. che dir si voglia. Cosa vuol dire? Questi due acronimi sono molto simili e indicano 4/5 parole che possono essere applicate al mondo scuola attraverso l’utilizzo di materiali più o meno tecnologici: Science Technology, Engineering, Art, Mathematics, cioè tutto quello che riguarda il mondo delle scienze, della tecnologia, dell’ingegneria, delle arti e della matematica”.

“A cosa serve tutto questo? A semplificare concetti scolastici che potrebbero essere più ‘ostici’ per qualche studente. I nostri ‘Attivatori’ infatti – dicono da Ideattivamente – aiutano gli studenti e supportano i docenti attraverso questi corsi ‘giocosi’ che rendono tutto più leggero. Tali corsi (d.m. 65 per studenti e d.m. 66 per insegnanti) sono finanziati dal PNRR che coinvolge quindi tutte le scuole dell’Umbria e d’Italia. All’interno del nostro folto programma sono preventivate 1540 ore di corsi con studenti Umbri, 260 ore con studenti Toscani e 800 ore di corsi per insegnanti. 300 ore per gli studenti sono già state svolte tra aprile e giugno mentre le restanti 1500 sono previste tra settembre 2024 e maggio 2025”.

“Per ampliare il nostro bagaglio giocoso abbiamo fatto pure una piccola uscita in quel di Trento, alla sede del Centro Studi Erickson con il corso “Avanzato” per Game Tranier, in compagnia del prof. Gianluca Daffi e l’autore di giochi da tavolo Gabriele Mari, per aggiornarci su alcuni dei temi più “caldi” che riguardano una parte dei bambini e ragazzi che potremmo trovare durante le nostre attività. Giochi da tavolo e di società sono tra gli strumenti più funzionali per affrontare tematiche più o meno complesse. Pane per i nostri denti!”

“Può bastare? Anche no! Con l’imminente inizio della scuola – conclude Ideattivamente – si infittiscono anche gli impegni con i nostri “Giochi di una volta” per animare feste private ed eventi di piazza e ovviamente il nostro Play Shop, ormai diventato punto di riferimento per giochi e giocattoli sul territorio è sempre nuovo. Stiamo infatti rinnovando una parte dell’esposizione e arriveranno tante novità che vi invitiamo a scoprire in Via Los Angeles 155 a Santa Maria degli Angeli, magari impugnando un bel gelato! (se vi sporcate tranquilli, c’è anche la lavanderia!)”.

