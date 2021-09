Amministrative, la politica si ritrova e ‘socializza’ in piazza

Ad una settimana dalle elezioni amministrative, in occasione del Giro HandBike, in piazza a Santa Maria degli Angeli erano presenti tutti i politici locali, o quasi. Un modo per ritrovarsi, come successo anche in altri occasioni, per fare campagna elettorale e per socializzare. In un clima peraltro disteso, come già in passato e come tutto sommato è stato per tutti questi strani, perché inconsueti, mesi estivi di politica ‘attiva’.

Gli ultimi 35 anni della politica erano presenti in piazza in amicizia prima della tornata elettorale. Giorgio Bartolini intento al dialogo con Stefania Proietti, svariati i competitor o gli ultras che hanno posato per scatti con l’avversario. C’erano anche altri candidati con le famiglie, dal più giovane al più anziano, in occasione del Giro HandBike che ha richiamato molte presenze a Santa Maria degli Angeli, per una festa dello sport.

Insomma, per una domenica la politica, complice anche il messaggio di sport e solidarietà, ha avuto toni più distesi rispetto a quelli che ultimamente siamo abituati a vedere sui social. Il tutto ricordando che, dopo le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 e l’eventuale ballottaggio, servirà una politica costruttiva, quale che sia la direzione da cui provenga e cui guarda, che dovrà portare Assisi verso un nuovo importante quinquennio.

