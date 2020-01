blaMblà riapre: il 19 gennaio 2020 torna lo storico bar di Piazza Matteotti

Un posto dove mangiare, bere e parlare, ma soprattutto un’apertura nel centro storico. Domenica 19 gennaio 2020 riapre blaMblà, storico bar di Piazza Matteotti. Appuntamento dalle 17 in poi, con dj Cap e Franco B. Le titolari sono Michela e Francesca Assunti, residenti in zona.

Finalmente dunque apre un locale per residenti e non solo per turisti, dopo anni di aperture all’insegna solo delle necessità turistiche. Un’inversione di tendenza che si cerca di contrastare, con scarso successo. Nei giorni scorsi, in un botta e risposta su Facebook con un cittadino che invitava ad iniziative più convincenti per incentivare la ripopolazione del centro, il sindaco Stefania Proietti ricordava il bando Famiglie al centro. “Per ora da luglio, nessuno – né famiglie né persone singole – ha fatto richiesta”, scriveva però il sindaco Stefania Proietti.

Nei mesi scorsi inoltre Proietti aveva anticipato come “Il Comune è intenzionato a mettere a disposizione, nel centro storico, spazi di proprietà municipale, per attività del territorio, artigianali e imprenditoriali e per giovani che avranno modo di proporre il loro prodotti in spazi nel cuore cittadino”. All’epoca il sindaco aveva anche espresso le sue preferenze, sottolineando la volontà di premiare aziende, anche piccole, che però assumano persone del posto che hanno bisogno, creando così ricchezza per il territorio.

Nell’attesa, dalla redazione di AssisiNews, i migliori auguri a blaMblà, nuova apertura nel centro storico.