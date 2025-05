Catia Piergentili: “L’anima del centro, per l’arte ed il commercio”

Chi è Catia Piergentili, candidata di Assisi al centro – Cicogna Sindaco, in sostegno dell’aspirante sindaco di centrodestra e civici? A presentarsi la diretta interessata, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Assisana, 48 anni, risiedo e lavoro nel cuore pulsante della sommità dell’acropoli, dove da anni ho trasformato una semplice boutique in un angolo d’arte, eleganza e passione: Madame Bovary Abbigliamento. Non un semplice negozio, ma un manifesto vivente di stile nel centro di Assisi.

Scelgo di restare e resistere, puntando tutto sull’amore per la civitas, per la bellezza e per la gente. Umanista per formazione e vocazione, trasformo sensibilità in azione concreta per turisti, cittadini, per chi crede che Assisi possa tornare a brillare davvero.

Perché la politica, per me, non è potere: è servizio, presenza, dono. E allora – scrive Catia Piergentili – sono scesa in campo con questi impegni concreti: far rinascere le botteghe, riaccendere i vicoli con arte a cielo aperto e musica di elevato spessore culturale per riportare anche la vita nel cuore cittadino.

Dare un consenso a me significa scegliere autenticità, passione e visione. Sono supportata dal Movimento Politico nazionale “Rivoluzione della bellezza “ di cui di recente ho accettato l’incarico di segretario cittadino d’Assisi. Ho aderito a questo movimento perché si pone obiettivi culturali, etici in linea con me: difendere, tutelare, valorizzare il patrimonio artistico, ambientale e culturale. Cultura uguale economia: equazione perfetta. E il programma della coalizione Candidato Sindaco Eolo Cicogna, da me completamente sostenuto, prevede investimenti in eventi che favoriscano la rigenerazione urbana in ambito sociale, creando e favorendo iniziative a sostegno dei marchi di qualità. Rivedere il piano dell’arredo urbano in fase meno restrittiva rispetto a quella vigente, abbracciare totalmente la sussidiarietà tra pubblico e privato con tavoli tecnici, premialità per la fidelizzazione commerciale. Votiamo Eolo Cicogna per il cambiamento ed avremo un nuovo Rinascimento.

© Riproduzione riservata