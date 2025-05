Chi è Giuseppe Tranquilli, candidato di Forza Italia Assisi per Eolo Cicogna

Chi è Giuseppe Tranquilli, candidato di Forza Italia Assisi in sostegno di Eolo Cicogna? A presentarsi lo stesso candidato che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Giuseppe Tranquilli, 65 anni ed una vita spesa dietro ai numeri ed alla professione. Viene da fuori provincia, anche se ormai da 30 anni vive con la famiglia a Cannara. Da 41 anni svolge la libera professione di Ragioniere Commercialista a Terni, dove è titolare di un importante studio insieme ad una collega. La passione per la politica, intesa come servizio, ce l’ha nel sangue, anche se sino ad ora non si era mai personalmente candidato. Nella sua lunga carriera professionale, ha ricoperto importanti incarichi in Enti ed Aziende Pubbliche.

È stato Consigliere del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Consigliere e poi Presidente della Fondazione IRRE di Cannara, Presidente del Collegio Sindacale della Società S.I.I. Scpa dal 2020 al 2024, che eroga in provincia di Terni il servizio idrico, oltre ad aver ricoperto altri incarichi quale Sindaco di Società. “Voglio mettere a disposizione di questa unica e bellissima città la mia persona e le competenze che possiedo. Con il mio modo gentile e sempre rispettoso del prossimo, ma al tempo stesso determinato ed intransigente, voglio conquistare il cuore e la coscienza della gente di Assisi. Da poco sono entrato nella vita cittadina e purtroppo, devo dire, ho la sensazione, che troppe promesse siano rimaste solo parole al vento. Con il quotidiano impegno, la condivisione e lotta per la gente e con la gente, stando in mezzo a voi e con voi. Sono una persona molto sensibile ai bisogni degli altri soprattutto dei più deboli, sono cristiano praticante, e rispetto tutti. Mettetemi alla prova”, scrive il candidato a proposito della decisione di mettersi in gioco candidarsi.

