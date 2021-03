Re/Max Famosa Bastia, nuova sede in via delle Querce per venire incontro alle esigenze dei clienti

Re/Max Famosa, agenzia immobiliare di Bastia Umbra, punta verso l’internazionale e si trasferisce da piazza Mazzini in via delle Querce. Un’azienda in continua evoluzione che oltre ad aumentare e a migliorare i servizi per i propri clienti, ha visto negli ultimi tempi un aumento del numero di consulenti. La decisione di spostarsi da una sede all’altra è stata dettata da necessità pratiche: “Era necessario aumentare gli spazi interni – dice Eros Famiani, Broker Titolare di Re/Max Famosa Bastia – i nostri agenti operano in una vasta zona umbra e nazionale, per cui riteniamo sia un’ottima soluzione posizionarci all’uscita di Santa Maria degli Angeli. Crediamo, inoltre, che un parcheggio comodo e gratuito possa essere gradito dai nostri clienti”.

Ad oggi Re/Max Famosa Bastia conta oltre 50 persone tra consulenti e assistenti immobiliari, broker e staff. Re/Max Famosa si presenta certamente come l’organizzazione immobiliare più grande dell’Umbria e tra le più grandi d’Italia. Eros Famiani, Elia Moccaldo, Luca Sadini sono i broker titolari di tre centri di intermediazione immobiliare. Le loro sedi sono a Perugia in via Mario Angelucci, 4, a Foligno in via Garibaldi, 62 e via Umberto I, 12 e appunto a Bastia Umbra, da adesso in via delle Querce, 15/17. Rispetto alla precedente sede, la nuova avrà un’ impronta più internazionale. “Più che un’agenzia immobiliare – sottolinea Famiani – la definirei un grande centro immobiliare, dove oltre a consulenti qualificati si inseriscono altre figure come il notaio, il mediatore creditizio, il geometra. Tutte quelle figure che ruotano intorno al nostro settore, per fornire un servizio completo ai nostri clienti. All’interno dei nuovi uffici, oltre alla grande ed accogliente reception, si può godere di ampi spazi nei quali condividere il nostro lavoro. La sala in coworking con grandi vetrate permette ai nostri consulenti di scambiarsi idee ed informazioni.

Re/Max Famosa Bastia è sinonimo di collaborazione, per cui rapportarci continuamente è il nostro credo. Inoltre troverete molti punti di ricevimento clienti, opportunamente riservati e insonorizzati, per mantenere la giusta privacy. Non mancano idee innovative, come un’area relax per i nostri consulenti, con tanto di calcio balilla e un’area giochi dove i clienti possono lasciare i loro bimbi in tutta tranquillità, mentre sono intenti a valutare la casa dei loro sogni. All’interno anche otto grandi sale per riunioni e per corsi di formazione, che da noi in Re/Max Famosa è continuativa”.

Re/Max è considerata l’immobiliare numero 1 al mondo perché il proprio lavoro si basa su collaborazione, utilizzo delle più moderne tecnologie e formazione costante: “È il gruppo immobiliare con il più alto numero di immobili, il più alto numero di transazioni e il più alto numero di agenti immobiliari – precisa ancora Famiani – siamo il quinto brand al mondo tra tutti i brand di qualsiasi settore e l’unico ad avere un codice di etica professionale. È l’unico gruppo immobiliare internazionale presente in oltre 115 nazioni al mondo, con circa 130mila agenti. Grazie a questa capillarità le persone che si affidano ad un professionista Re/Max possono contare su una scelta di oltre 4 milioni di proposte immobiliari in tutto il mondo, non solo in Italia. Chi si affida ad un nostro consulente, può avere un unico referente che coordina e gestisce la promozione del suo immobile, collaborando sia con consulenti Re/ Max sia con altre agenzie che non fanno parte del network. Grazie a tale sistema i nostri consulenti sono in grado di far aumentare in modo esponenziale il numero di potenziali clienti, riducendo i tempi di vendita. Ogni agenzia Re/ Max è autonoma e indipendente ed ogni suo consulente opera come libero professionista senza vincoli di zona. L’innovazione introdotta da Re/Max si basa sulla formula dello studio associato e sulla collaborazione tra professionisti del settore. Scegliere noi significa optare per il gruppo più diffuso al mondo e che vende più immobili di qualsiasi altro professionista del settore”.

La vision di Re/Max Famosa è chiara: “Diventare la più grande e innovativa azienda di intermediazione immobiliare in Italia, con consulenti altamente qualificati in grado di offrire ai propri clienti servizi di eccellenza”. Per quanto riguarda i servizi offerti, Eros Famiani conclude e precisa: “Il nostro piano di marketing è formato da ben sessanta punti, siamo un’agenzia completa, in grado di rappresentare un vero punto di riferimento. Vi aspettiamo nella nuova sede, la data prevista per l’apertura è in questi prossimo giorni”.

