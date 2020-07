Che Dio ci aiuti 6, attori e comparse sul set nel terzo giorno di riprese – foto

Sono in pieno svolgimento, in un set blindatissimo, le riprese di Che Dio ci Aiuti 6. AssisiNews ha alcuni scatti del terzo giorno di set ad Assisi (le nuove foto sono in fondo alla gallery), con Elena Sofia Ricci e altri protagonisti, ma anche comparse, nella Piazzetta della Chiesa nuova e nella zona di Piazza del Comune. Meteo permettendo le riprese continueranno in zona anche domani. Da giovedì la location scelta dovrebbe invece essere la Cattedrale di San Rufino.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Coronavirus, gli sceneggiatori della fiction Rai hanno dovuto revisionare i copioni della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Le sceneggiature erano state abbozzate e scritte durante i due anni di stop; ora parte dei copioni sono state adattati viste le norme del distanziamento sociale, anche se baci e abbracci, come anticipato ieri, ci saranno comunque.

Sul set delle riprese di Che Dio ci aiuti 6, oltre agli attori protagonisti, negli scatti si vedono anche alcune comparse assisane. Come noto (qui le foto e il video del primo giorno), le riprese ad Assisi si svolgeranno in due tranche. La prima, estiva, andrà avanti fino al primo agosto, mentre la seconda verso ottobre. “So che dovremmo lavorare per otto mesi. Saranno dieci puntate […] se tutto va bene finiremo di girare a febbraio, marzo. È probabile, però, che mentre giriamo le ultime puntate, trasmettano su Rai1 le prime. In questo caso, il finale di stagione andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite […]”, aveva spiegato Elena Sofia Ricci.

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama di Che Dio ci aiuti 6, qualcuna riguarda il personaggio di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. La giovane si è riavvicinata alla fede dopo una forte crisi interiore: “Io voglio molto bene ad Azzurra, le ho dato dei tratti di me di quando ero più giovane. L’ho costruita molto fuori dalle righe, senza schemi né paletti. Dice sempre quello che pensa”, ha anticipato l’attrice qualche settimana fa.

FOTO © Mauro Berti/AssisiNews