Diana Del Bufalo di Che Dio ci aiuti affascinata dalle ‘rocce rosa’ di Assisi: “spot” con Pierpaolo Spollon (video)

Le rocce rosa di Assisi (…e pazienza se più che rocce sarebbero pietre, so’ dettagli) affascinano ò’attrice Diana Del Bufalo. Che, in un video promozionale ripreso da Visit Assisi, l’account ‘turistico’ della città serafica, invita i fan e i simpatizzanti a venire in città. Un po’ come avevano fatto, in apertura di riprese, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi (vedi video qui).

Correlato: Le foto più belle delle riprese di Che Dio ci aiuti 6 ad Assisi

Mentre stanno per chiudersi le prime tre settimane di riprese – ottanta persone, tra attori e maestranze, hanno soggiornato in città – la Del Bufalo dà vita a un divertente siparietto. “Io sono Diana Del Bufalo, se non mi conosceste, e sono qui con Pierpaolo (Spollon, ndr, già visto ne L’allieva 2 e Doc – Nelle tue mani). Assisi è una città meravigliosa, ci stiamo girando Che Dio Ci Aiuti, ed è una città molto accogliente e dove si mangia benissimo”.

E mentre Spollon conferma questi due aspetti, la Del Bufalo invita i fan a visitare Assisi, “che è molto bella perché ha queste rocce rosa, “la cosa che mi ha colpito di più”. E alla domanda di un ‘allibito’ collega, l’attrice risponde che “sì, Assisi è fatta tutte di rocce rosa”. Si tratta in realtà della pietra rosa del Monte Subasio, che al tramonto assiste una caratteristica colorazione rosata, molto suggestiva. “Ok, vado a fare un giro a cercare le rocce rosa – conclude Spollon – e voi venite a cercarci ad Assisi”. Se non adesso, quantomeno ad ottobre!