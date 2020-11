X Factor 2020, Melancholia fuori inaspettatamente: eliminata la band umbra

A X Factor 2020 ballottaggio fatale per i Melancholia, per una eliminazione inaspettata per la band umbra. I Melancholia fuori da X Factor a due live dalla finale e incredulità per molti spettatori. Il gruppo di Foligno era da subito apparso come uno dei favoriti per la vittoria finale.

La band di Foligno, giudice Manuel Agnelli che non ha gradito l’eliminazione, ha perso il ballottaggio alla fine della prima manche contro N.A.I.P. al tilt.

“Uno dei più grandi fallimenti della mia carriera” ha affermato un deluso Manuel Agnelli. Melancholia che erano risultati tra i meno graditi dal pubblico nella serata in termini di ascolti. Benedetta, leader del gruppo, in lacrime. In pochi avrebbero immaginato l’eliminazione.

A tenere alta la bandiera dell’Umbria ci sarà adesso Blind, direttamente da Ponte a San Giovanni, che avanza a gonfie vele all’ennesimo live. Il cantante, giudice Emma Marrone, convince nuovamente giudici e pubblico e va deciso al live successivo confermandosi fra le sorprese più gradite del noto talent di Sky.