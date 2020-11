Giuliano Sangiorgi ad Assisi: visita a San Francesco per il leader dei Negramaro (foto+video)

Passeggiata in 'solitaria' nella città serafica, in cui si sarebbe fermato un paio di giorni

(S.B.) Un altro vip a spasso per l’Umbria. Giuliano Sangiorgi ad Assisi, come svela il leader dei Negramaro direttamente dai suoi social, pubblicando un video dalla zona di via Frate Elia e dalla Basilica di San Francesco ad Assisi. La visita ci sarebbe stata tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre 2020. (Continua dopo il video)

Secondo quanto risulta ad AssisiNews, Giuliano Sangiorgi ad Assisi si è fermato per un paio di giorni. Ospite di una struttura alle porte della città serafica, è arrivato in Umbria per un’ospitata a Radio Subasio (visibile qui). E ovviamente ne avrebbe approfittato per visitare il centro storico di Assisi, in questo periodo vuoto e senza turisti ma comunque suggestiva. O anzi, tanto più suggestiva proprio perché vuota.

Oltre a Giuliano Sangiorgi, in questo anno 2020, ad Assisi e in Umbria sono arrivati, tra gli altri, Filippa Lagerback e Daniele Bossari e Martina Colombari. Nella vicina Spello, invece, erano stati avvistati Ermal Meta e la coppia Francesco Totti-Ilary Blasi. A Gubbio si era visto la Iena Matteo Viviani, mentre Lagerback (che con il marito ha una casa in Umbria) aveva visitato Castelluccio di Norcia e l’attore Luca Capuano era stato ‘avvistato’ a Rasiglia.

(Grazie a Letizia B. per la segnalazione)