Palio de San Michele 2024, vince il Rione Moncioveta: è trionfo rosso (foto)

L’assegnazione del Palio arriva praticamente a mezzanotte, per la precisione a mezzanotte e tre minuti, pochi minuti dopo lo “scatto” del 29 settembre: il Palio de San Michele 2024 va al rione Moncioveta; secondo il rione Sant’Angelo, terzo il rione Rione Portella e quarto classificato il Rione San Rocco. Grande la gioia dei rionali rosso guidati dal capitano Michele Betti, che hanno festeggiato in piazza Mazzini con cori, canti e balli. Alla Lizza quarto porto per il Rione San Rocco, al terzo il Rione Sant’Angelo, secondo per il Portella e primo posto al Moncioveta. Questa la classifica delle sfilate Moncioveta primo classificato, secondo Rione Sant’Angelo, terzo posto per il Rione San Rocco, quarto posto per il Rione Portella.

Con questo risultato il Rione Moncioveta sorpassa in vetta dell’albo d’oro il rione Portella con 17 vittorie a 16, a seguire San Rocco con 14 e Sant’Angelo che chiude la classifica con 12 Palii vinti. Prima dell’assegnazione del Palio de San Michele 2024 assegnati anche gli altri premi: il Premio Monica Petrini è andato al Rione San Rocco, Matteo Magna e Francesco Pastorelli nel ruolo dei Gabbiani; il premio Stella Nascente è andato ex aequo ai Rioni Moncioveta e San Rocco, gruppo liquirizia e dolciumi e gruppi mini special. Infine, ha vinto il premio miglior carro, vinto dal Rione Sant’Angelo con il Cestino, mentre il premio don Luigi Toppetti è andato alla sfilata del Rione San Rocco, che ha rappresentato al meglio i valori del Palio con il suo protagonista.

Il 29 settembre, ultimo giorno del Palio de San Michele 2024, è il gran giorno delle cerimonie religiose, con la messa solenne di San Michele Arcangelo, la processione del Santo Patrono con la partecipazione delle autorità e dei Rioni e dopo l’apertura delle taverne rionali (alle 19.30). Intorno alle 22, infine, lo spettacolo pirotecnico di chiusura. Nel corso del pomeriggio sarà premiata anche Giuseppina Fiorucci, con il San Michele d’Oro 2024. (Articolo in aggiornamento, maggiori informazioni nelle prossime ore)

